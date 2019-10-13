السيسي: لم نطلب تبرعات للقضاء على الإرهاب
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن حرب الاستنزاف وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلق قائلا: "الفيلم لفت نظرنا وشاور على حاجة مهمة، أنتوا شوفتوا خلال الشهرين اللي فاتوا، كان الهدف هو ازاي نسيء للجيش ونشوهه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته، حتى في وقت الهزيمة الكبيرة، الشعب المصري لم يفقد ثقته في نفسه، لأن الجيش هو نفسه والجيش من أبناء المصريين".
وأكد السيسي: "لو فقدنا الثقة في نفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته"، متابعا: "عاوز أفكركم بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات جوا مصر وبرا مصر لإعادة بناء الجيش، والدولة قالت لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، عشان يوفروا الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض مرة
وأكد السيسي: "لو فقدنا الثقة في نفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته"، متابعا: "عاوز أفكركم بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات جوا مصر وبرا مصر لإعادة بناء الجيش، والدولة قالت لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، عشان يوفروا الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض مرة أخرى، وعزتنا وكبرياءنا اللي تتضرروا كثيرا في عام 1967".
وذكر: "لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا قال لا صوت يعلو صوت المعركة، الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة في أثناء الاستنزاف اللي بيتم علينا، يعني حرب في سيناء وبناء في كل حتة فيكي يا مصر، عشان محدش يعطلنا ولا يقيد حركتنا والبلد تطلع لقدام".