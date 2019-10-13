السيسي: لم نطلب تبرعات للقضاء على الإرهاب

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن حرب الاستنزاف وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلق قائلا: "الفيلم لفت نظرنا وشاور على حاجة مهمة، أنتوا شوفتوا خلال الشهرين اللي فاتوا، كان الهدف هو ازاي نسيء للجيش ونشوهه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته، حتى في وقت الهزيمة الكبيرة، الشعب المصري لم يفقد ثقته في نفسه، لأن الجيش هو نفسه والجيش من أبناء المصريين".

وأكد السيسي: "لو فقدنا الثقة في نفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته"، متابعا: "عاوز أفكركم بعد الحرب المصريين كانوا بيتبرعوا لبناء الجيش، والفنانين كانوا بيعملوا حفلات جوا مصر وبرا مصر لإعادة بناء الجيش، والدولة قالت لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، عشان يوفروا الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض مرة