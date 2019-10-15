بعد واقعة الطفلة روان.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

الضحك والابتسام يعتبر من أبلغ الردود على التنمر، لذا حارب التنمر بابتسامتك، واجعل خصمك يعلن انهزامه، لا تشعر بالحرج من شيئًا، فأنت مميز دائمًا.
عبر العصور الماضية، لم نسمع مسبقًا عن كملة "التنمر"، ولكن من المؤكد إن التقدم والتكنولوجيا لغى إنسانيتنا، وجعلنا نتصرف كآلات، تعمل فقط من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وتخلينا عن البرنامج الإنساني بداخلنا، غابت القيم والأخلاق عن البيوت العربية، وأصبحنا نسخر من الجميع، بالرغم إننا نمتلك من العيوب ما لا أحد يراه، وآخر التعذيب النفسي، ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى، بكلمات قاسية لا تعرف معنى للرحمة، لأن والدها حارس عقار، مما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب"العصب السابع"، هل حققت والدة الطفلة غايتها في التنمر الآن؟
وفقًا لـ "afineparent" في بداية الأمر، وقبل الحديث عن الطرق التي يجب اتباعها من أجل حماية الأطفال، لابد أن تتفهم جيدًا معنى التنمر، هو أحد أشكال الإساءة التي يستخدمها فرد للسخرية من الآخرين، وكأنه خُلق من ذهب!، لذا يجب نشر الوعي جيدًا بخطورة هذا الأسلوب البذيء، فالتعب النفسي والمرارة التي يشعر بها الأطفال،
وفقًا لـ "afineparent" في بداية الأمر، وقبل الحديث عن الطرق التي يجب اتباعها من أجل حماية الأطفال، لابد أن تتفهم جيدًا معنى التنمر، هو أحد أشكال الإساءة التي يستخدمها فرد للسخرية من الآخرين، وكأنه خُلق من ذهب!، لذا يجب نشر الوعي جيدًا بخطورة هذا الأسلوب البذيء، فالتعب النفسي والمرارة التي يشعر بها الأطفال، بعد توجيه الانتقادات الساخرة لهم، قاتلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظهر ذلك واضحًا من خلال الملاك الصغير "روان"، التي يعمل والدها حارس عقار، وباللغة العامية "بواب"، فالذنب الذي ارتكبته في هذه الحياة، إن والدها يمتهن وظيفة صغيرة، مقارنة بالأطفال الآخرين، ولكن كان يحاول جاهدًا أن تتعلم، وبدلًا من أن تعيش طفولتها، أصبحت مصابة بـ"التهاب العصب السابع".
من هنا يجب أن نرفع شعار "لا تصنف غيرك"، وينبغي على الآباء أن يقوموا بدور كبير في هذه المسألة، بداية من تقديم النصائح لأطفالهم بعدم السخرية من الآخرين، إضافة إلى مساعدتهم في التغلب على التنمر، إذا تعرضوا لمواقف تشعرهم بالحزن والقلق، من أجل بناء جيل قادرًا على المواجهة، واحترام الآخرين:
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1-تحدث مع أطفالك عن التنمر
طفلك بحاجة لمعرفة كل شيء عن التنمر، لذا عليك بالتحدث معه دائمًا عن احترام الآخرين، وإلى أي مدى يعتبر التنمر والسخرية من الأصدقاء، من الأشياء السيئة التي يجب التوقف عن ارتكابها، وإذا تعرض لموقف يحمل بداخله نغمات من التنمر، في هذه الحالة، يجب على الطفل تجاهل تمامًا ما يُقال له، إضافة إلى ذلك، ينبغي على الآباء تعليمه أن رفض الرد على الإساءة، يعتبر دليل قوي على الثقة بالنفس، وأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يستحقون أن تلتفت للوراء من أجلهم، وإذا وجد صديق لهم يعاني من هذه المشكلة، يجب أن يخفف عنه، ويشتري له الحلوى، ويحدثه دائمًا عن صفاته الحسنة، وليس ذلك فقط، يجب على الأم والأب، أن يفتحوا حوار دائم مع أطفالهم بعد العودة من المدرسة للحفاظ على حالتهم النفسية.
2-تعليم الأطفال مهارات التواصل الاجتماعي
لسوء الحظ، يستغل المتنمرين الأطفال الأكثر عرضة للخطر، بمعنى توجد نوعية من الأطفال الذين يغلب عليهم الهدوء والسكوت دائمًا، تعتبر هذه الفئة هي المستهدفة دائمًا، فإذا كان طفلك يواجه تحديات في المهارات الاجتماعية، فاجعل من أولوياتك دعمه بكل الطرق، على سبيل المثال ممارسة التمرينات الرياضية، وتعلم المزيد من المهارات العقلية والاجتماعية، من هنا يصبح طفلك متميزًا وأقل عرضة للتنمر.
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3-مراقبة الهاتف المحمول
قد تصل إليهم بعض الرسائل المسيئة من خلال الهاتف، وقد تمنعم من النوم، لتسلل الشعور بالخوف والقلق إليهم، لذا على طفلك ترك هاتفه المحمول خارج الغرفة، قبل الذهاب للنوم، حتى لا يتعرض لمثل هذه الإساءات.
4-السيطرة على الغضب
بعض أن يتعرض الأطفال لمواقف مزعجة، قد ينمو بداخلهم شعور بالغضب والانتقام، إضافة إلى الاحساس بالتحقير، كل هذه المشاعر السلبية ينبغي أن تنتهي على الفور، قد يتطلب الأمر الكثير من التدريب، ولكنها مهارة مفيدة للغاية، في السيطرة على غضب طفلك، على سبيل المثال من المفيد ممارسة استراتيجيات "التهدئة"، كالعد من 1 إلى 10، أو كتابة الكلمات الغاضبة التي أزعجتهم، إضافة إلى أخذ نفس عميق أو المشي بعيدًا، كما أن الضحك والابتسام يعتبر من أبلغ الردود على التنمر، لذا حارب التنمر بابتسامتك، واجعل خصمك يعلن انهزامه.
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