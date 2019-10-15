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بعد واقعة الطفلة روان.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

الضحك والابتسام يعتبر من أبلغ الردود على التنمر، لذا حارب التنمر بابتسامتك، واجعل خصمك يعلن انهزامه، لا تشعر بالحرج من شيئًا، فأنت مميز دائمًا.
تحرير:إسراء سليمان ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
التنمر
التنمر
عبر العصور الماضية، لم نسمع مسبقًا عن كملة "التنمر"، ولكن من المؤكد إن التقدم والتكنولوجيا لغى إنسانيتنا، وجعلنا نتصرف كآلات، تعمل فقط من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وتخلينا عن البرنامج الإنساني بداخلنا، غابت القيم والأخلاق عن البيوت العربية، وأصبحنا نسخر من الجميع، بالرغم إننا نمتلك من العيوب ما لا أحد يراه، وآخر التعذيب النفسي، ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى، بكلمات قاسية لا تعرف معنى للرحمة، لأن والدها حارس عقار، مما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب"العصب السابع"، هل حققت والدة الطفلة غايتها في التنمر الآن؟
وفقًا لـ "afineparent" في بداية الأمر، وقبل الحديث عن الطرق التي يجب اتباعها من أجل حماية الأطفال، لابد أن تتفهم جيدًا معنى التنمر، هو أحد أشكال الإساءة التي يستخدمها فرد للسخرية من الآخرين، وكأنه خُلق من ذهب!، لذا يجب نشر الوعي جيدًا بخطورة هذا الأسلوب البذيء، فالتعب النفسي والمرارة التي يشعر بها الأطفال،
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تربية-الاطفال

لتربية طفل قوي وناضج.. توقف عن قول هذه الكلمات له

كلنا نحب أن نرى أطفالنا أقوياء، ولكن قد نستخدم أساليب غير مرغوب فيها، نتيجة عدم المعرفة الكاملة بكيفية تربية الأطفال تربية سليمة. تذكر دائمًا أن طفلك لا يعلم شيئا عن العالم الخارجي، إنه يتلقى كل شيء من خلالك؛ لذا ينبغي استخدام التفاهم والحديث معه، عامله كأنه أصبح بالغًا قادرًا على تحمُّل مسؤولية تصرفاته؛ فعلى سبيل المثال، حدّثه دائمًا عن أن القوة تنبع من الداخل، وليس من العضلات، فأن تملك تفكيرا وعقلا ورؤية، فذلك يساعدك بشكل كبير لكى تصبح قويا. وذلك نقلا عن "times of india".
العلاقة-بين-الحمل-في-سن-متاخر-وولادة-طفل-التوحد

قوي العلاقة بين طفليكِ باستخدام هذه الأساليب

يشعر الأطفال بالغيرة الشديدة عندما يأتي طفل جديد إلى عائلتهم، وكأنه سيسرق منهم الاهتمام والحب، ومن ثم ينبغي على الآباء في هذه المرحلة أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لجعل طفلهم يتكيف مع الضيف الجديد؛ على سبيل المثال، شراء حلويات يرغب فيها طفلك ووضعها بجانبه وكأن المولود الصغير هو من قام بشرائها له، إضافة إلى ذلك، يجب تدليله أكثر من أي وقت مضى، ومنحه بعض الوقت، وشراء الألعاب التي يحبها، ليتأكد أن وجود طفل جديد لن يسلب منه حب أبويه. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
اضطراب-الشخصية-الوسواسية

لديه كاريزما ولسان سام| ما لا تعرفه عن المختل عقليا

الخلل العقلي ليس شيئا بسيطا؛ وذلك لأن المصاب به يتميز بسلوكيات غير طبيعية، وفي الآونة الأخيرة اكتشف الباحثون أن المختلين عقليا داخل دائرة الظلام. هناك اختلافات جسدية خاصة في دماغ المصابين بالاختلالات العقلية، والتي تتصل بالعواطف وتعزز الرغبة في البحث عن المكافآت بأي ثمن، وربما التطور غير الطبيعي الموجود داخلهم جعلهم يستيقظون طوال الليل؛ ولهذا لا يقعون فريسة للتثاؤب المعدي وغالبًا ما يقومون بأعمال بطولية ويقدمون تضحيات من أجل الصالح العام للآخرين. ولهذا اعرف أكثر عن المختلين عقليا وفقا لما ذكره موقع "List verse".
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العلاقة-بين-الحمل-في-سن-متاخر-وولادة-طفل-التوحد

قوي العلاقة بين طفليكِ باستخدام هذه الأساليب

يشعر الأطفال بالغيرة الشديدة عندما يأتي طفل جديد إلى عائلتهم، وكأنه سيسرق منهم الاهتمام والحب، ومن ثم ينبغي على الآباء في هذه المرحلة أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لجعل طفلهم يتكيف مع الضيف الجديد؛ على سبيل المثال، شراء حلويات يرغب فيها طفلك ووضعها بجانبه وكأن المولود الصغير هو من قام بشرائها له، إضافة إلى ذلك، يجب تدليله أكثر من أي وقت مضى، ومنحه بعض الوقت، وشراء الألعاب التي يحبها، ليتأكد أن وجود طفل جديد لن يسلب منه حب أبويه. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
الحفاظ-على-الأطفال-أثناء-الدراسة

توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
حماية طفلك في الشتاء

حافظي على صحة طفلك في الشتاء بهذه الطرق

أيام قليلة وستظهر نسمات الشتاء، حيث الجو المنعش الذي يأخذك إلى ذكرياتك القدمية، والشوارع المبتلة بقطرات المطر، الشتاء هو فصل السعادة لكثير من الأشخاص، كما إن الأطفال الذين يأتوا للدنيا في هذا الفصل، يتمتعون بالعديد من الصفات، ولكن توجد مشكلة صغيرة، إن الأطفال حديثي الولادة عرضة بشكل كبير للعدوي والإصابة ببعض الأمراض، لذا يجب العناية الجيدة بحديثي الولادة، من خلال اتباع بعض القواعد المتعلقة بالحفاظ على صحة الطفل بشكل عام، والجهاز المناعي بشكل خاص، نقلًا عن "momjunction".
كائن-مميت-يتسلل-لداخل-فتاة

«أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

تحدثنا مسبقًا عن أن حمامات السباحة تنقل العديد من الأمراض، فهي ليست آمنة بشكل كبير، مثلما يعتقد البعض، إذ يوجد كثير من الحالات التي تتسلل إليها البكتيريا، والبعض الآخر يُصاب بالإسهال وطفح جلدي، إضافة إلى عدوى الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، وآخر الحالات المصابة بأمراض من حمام السباحة، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 أعوام، توفيت في الحال بعد إصابتها بنوع من الأميبا النادرة التي تأكل الدماغ، وما زال العلماء يحاولون البحث عن سبب وجودها في هذا المكان، وذلك نقلًا عن "independent".
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