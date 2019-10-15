بعد واقعة الطفلة روان.. كيف تحمي طفلك من التنمر؟

الضحك والابتسام يعتبر من أبلغ الردود على التنمر، لذا حارب التنمر بابتسامتك، واجعل خصمك يعلن انهزامه، لا تشعر بالحرج من شيئًا، فأنت مميز دائمًا.

تحرير:إسراء سليمان ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

التنمر

عبر العصور الماضية، لم نسمع مسبقًا عن كملة "التنمر"، ولكن من المؤكد إن التقدم والتكنولوجيا لغى إنسانيتنا، وجعلنا نتصرف كآلات، تعمل فقط من أجل الحصول على المزيد من الأموال، وتخلينا عن البرنامج الإنساني بداخلنا، غابت القيم والأخلاق عن البيوت العربية، وأصبحنا نسخر من الجميع، بالرغم إننا نمتلك من العيوب ما لا أحد يراه، وآخر التعذيب النفسي، ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى، بكلمات قاسية لا تعرف معنى للرحمة، لأن والدها حارس عقار، مما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب"العصب السابع"، هل حققت والدة الطفلة غايتها في التنمر الآن؟

وفقًا لـ "afineparent" في بداية الأمر، وقبل الحديث عن الطرق التي يجب اتباعها من أجل حماية الأطفال، لابد أن تتفهم جيدًا معنى التنمر، هو أحد أشكال الإساءة التي يستخدمها فرد للسخرية من الآخرين، وكأنه خُلق من ذهب!، لذا يجب نشر الوعي جيدًا بخطورة هذا الأسلوب البذيء، فالتعب النفسي والمرارة التي يشعر بها الأطفال،