مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».

وقال مرتضى منصور: «تحدثت مع البدري الذي كان يوجد بجانبه طارق حامد وأكد لي مدرب المنتخب أن اللاعب لم يقصد الزمالك على الإطلاق في حديثه»، مضيفًا: «طارق حامد لم يقصد الزمالك نهائيا.. هو لاعب محترم ولكن البعض يستمر في هجومه على الزمالك بلا أي داع ولا أفهم أسباب ذلك». وكان أحمد يحيى،

وقال مرتضى منصور: «تحدثت مع البدري الذي كان يوجد بجانبه طارق حامد وأكد لي مدرب المنتخب أن اللاعب لم يقصد الزمالك على الإطلاق في حديثه»، مضيفًا: «طارق حامد لم يقصد الزمالك نهائيا.. هو لاعب محترم ولكن البعض يستمر في هجومه على الزمالك بلا أي داع ولا أفهم أسباب ذلك».



وكان أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، عما كتبه اللاعب على (إنستجرام) مشيرًا إلى «لم يقصد الزمالك»، وقال يحيى: «ما كتبه طارق حامد ليس له أي علاقة بالزمالك».



وتابع: «لم يقصد الزمالك ولولا وجوده الحالي مع منتخب مصر ومنع اللاعبين من الظهور الإعلامي، لخرج وأوضح كل شيء.. تواصلت مع طارق حامد وأكد لي أن ما كتبه لا يخص الزمالك بل أمور شخصية له».