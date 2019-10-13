ارتفاع عدد مصابي الفسيخ بالإسكندرية إلى 85 حالة

تحرير:محمد مجلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

الفسيخ

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، استقبال 13 حالة جديدة مصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، ليرتفع عدد المصابين إلى نحو 85 مصابًا منذ بدء الأزمة. وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، إن المركز استقبل 13 حالة جديدة خلال يومين مصابين بتسمم بسبب تناول الفسيخ ليرتفع عدد المصابين بتسمم لنحو 85 مصابًا خلال أسبوعين، لافتة إلى وجود 12 حالة بغرفة العناية المركزة حالتهم خطرة، فيما غادر المستشفى نحو 53 حالة ممن حصلوا على العلاج اللازم.

وأضافت "غانم"، أن هناك 8 حالات ما زالوا داخل غرفة العناية المركزة من أصل 24 حالة يتلقون العلاج بالمركز بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم.وأوضحت مدير مركز السموم، أن الحالات المصابة من محافظات "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ"، مشيرة إلى أن جميع الحالات حصلت على الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين