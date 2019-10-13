فصل المنتمين للإخوان بمؤسسات الدولة في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

النواب

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلمًا تابعًا للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة. وأشارت أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، لا سيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.

ولفتت "عبد الحليم" إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذلك حالة الطوارئ فأنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.جدير بالذكر أن الدكتور طارق