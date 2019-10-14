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السيارات الأكثر أمانا في الأسواق العالمية حاليا

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بتقنيات مختلفة على مستوى الأمان والسلامة، مما يجعلها من بين الخيارات الرئيسة للجمهور في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي
تحرير:محمود نبيل ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تويوتا RAV4
تويوتا RAV4
تخضع كل السيارات التي تصدر في الأسواق العالمية إلى اختبارات الأمان والسلامة، والتي تحدد مدى إمكانية صدورها بشكل عام، كما أن تلك الاختبارات هي أيضًا التي تشير إلى مدى ملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان الركاب والمارة على حد سواء. وتعد الاختبارات الأوروبية لأمان وسلامة السيارات من أهم الأمور المحددة لكفاءة السيارة وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للركاب أو المارة، بالإضافة إلى قدرة السيارة على تحمل التصادم بشكل يحول دون تعرض المرء لخطر.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات من حيث الالتزام بمعايير السلامة والأمان في الوقت الحالي. تويوتا RAV4 لا شك في أنها من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض بالأسواق العالمية، وحصلت على مستوى رائع في اختبارات NCAP الأوروبية،
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السيارات الكبيرة الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية

تمتلك السيارات كبيرة الحجم شعبية واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن توجهت العديد من الفئات إلى الموديلات المزودة بالدفع الرباعي، والتي لها شعبية واسعة خلال السنوات القليلة الماضية بالأسواق. وتراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي على بعض الطرز مثل السيارات الرياضية متعددة الأغراض، المعروفة باسم "SUV" أو الشاحنات "البيك أب"، وهي أيضًا مزودة بأنظمة الدفع الرباعي الأكثر تطورًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
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تستحق العودة.. سيارات جيل الثمانينيات الأقوى

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