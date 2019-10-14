السيارات الأكثر أمانا في الأسواق العالمية حاليا

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بتقنيات مختلفة على مستوى الأمان والسلامة، مما يجعلها من بين الخيارات الرئيسة للجمهور في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي
تخضع كل السيارات التي تصدر في الأسواق العالمية إلى اختبارات الأمان والسلامة، والتي تحدد مدى إمكانية صدورها بشكل عام، كما أن تلك الاختبارات هي أيضًا التي تشير إلى مدى ملاءمتها للمعايير الدولية الخاصة بسلامة وأمان الركاب والمارة على حد سواء.
وتعد الاختبارات الأوروبية لأمان وسلامة السيارات من أهم الأمور المحددة لكفاءة السيارة وقدرتها على توفير الحماية اللازمة للركاب أو المارة، بالإضافة إلى قدرة السيارة على تحمل التصادم بشكل يحول دون تعرض المرء لخطر.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات من حيث الالتزام بمعايير السلامة والأمان في الوقت الحالي.
تويوتا RAV4
لا شك في أنها من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض بالأسواق العالمية، وحصلت على مستوى رائع في اختبارات NCAP الأوروبية،
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "وات كار" المعني بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أفضل الموديلات من حيث الالتزام بمعايير السلامة والأمان في الوقت الحالي.
تويوتا RAV4
لا شك في أنها من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض بالأسواق العالمية، وحصلت على مستوى رائع في اختبارات NCAP الأوروبية، حيث استطاعت الحصول على 342 نقطة من إجمالي 400، كما أنها أثبتت فعالية في حماية الأطفال بنسبة تصل إلى 87% والمراهقين بنسبة 93%، وهي مستويات رائعة لسيارة رياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
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أودي Q3
تعد من بين السيارات التي راعت الشركة الألمانية تطويرها على مستوى السلامة والأمان خلال السنوات الماضية، وهي واحدة من أكثر السيارات التي حصلت على تقدير في اختبارات NCAP الأوروبية، حيث استطاعت الحصول على 342 نقطة من إجمالي 400، كما أنها أثبتت فعالية في حماية الأطفال بنسبة تصل إلى 86% والمراهقين بنسبة 95%، وهي مستويات رائعة لسيارة رياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية، خاصة في ظل اهتمام العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات بهذا الطراز الفريد.
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BMW الفئة الثالثة
يمكن وصفها بأنها الرهان الرئيس للشركة الألمانية العملاقة على مستوى الأسواق العالمية، وهي واحدة من أكثر السيارات التي حصلت على تقدير في اختبارات NCAP الأوروبية، حيث استطاعت الحصول على 347 نقطة من إجمالي 400، كما أنها أثبتت فعالية في حماية الأطفال بنسبة تصل إلى 87% والمراهقين بنسبة 97%، وهي مستويات رائعة لسيارة رياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
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تيسلا موديل 3
على مستوى الإمكانات الخاصة بالسيارات الكهربائية، فإن تيسلا موديل 3 يمكن اعتبارها من بين أهم الموديلات في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، كما أنها دعمت ذلك بتطويرات مختلفة على مستوى السلامة والأمان، حيث استطاعت الحصول على 350 نقطة من إجمالي 400 في اختبارات NCAP الأوروبية، كما أنها أثبتت فعالية في حماية الأطفال بنسبة تصل إلى 86% والمراهقين بنسبة 96%، لتجمع بذلك بين القدرات الفنية المتميزة كسيارة كهربائية، بالإضافة إلى كونها من أكثر الموديلات الموجودة حاليًّا اهتمامًا بجوانب السلامة والأمان.
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مرسيدس CLA
تمتعت السيارة بقدرات فنية كبيرة، سواء على مستوى المحرك أو الإمكانات الخاصة بالسلامة والأمان، وذلك بعد تطوير مستمر من قبل الشركة الألمانية العملاقة، وحصلت على تقييم رائع في اختبارات NCAP الأوروبية بلغ 352 نقطة من إجمالي 400، كما أنها أثبتت فعالية في حماية الأطفال بنسبة تصل إلى 91% والمراهقين بنسبة 96%، لتكون بذلك أكثر السيارات أمانًا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.