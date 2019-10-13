رياضة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
ووصل رصيد المنتخب الوطني إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ومن المنتظر أن يواجه الفراعنة منتخب الأرجنتين غدًا في الجولة العاشرة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس منتخب أستراليا. يذكر أن المنتخب الوطني حقق انتصارين حتى الآن في البطولة، بالفوز على كل من أستراليا وإيران، قبل أن يخسر أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا
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طارق حامد (4)

مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
رونالدو-برشلونة

مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
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تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة عالمية

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني مع واحد من منتخبي الأرجنتين أو البرازيل، على أن تقام المباراة في مدينة الرياض بالسعودية، ويسعى اتحاد الكرة المصري لتوفير مباريات ودية للمنتخب المصري استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".
جونيور-أجايي

روهر يستبعد أجايي من قائمة نيجيريا لمواجهة البرازيل

أعلن الألماني جرونوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا لكرة القدم، اليوم الخميس، عن القائمة التي ستخوض مباراة البرازيل الودية، والمقرر لها يوم 13 أكتوبر المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وضم روهر 23 لاعبًا في قائمته لمواجهة البرازيل، خلال اللقاء الذي سيقام في سنغافورة خلال الشهر المقبل. وشهدت قائمة المنتخب النيجيري عدم استدعاء جونيور أجايي، مهاجم النادي الأهلي، رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر، خاصة في مباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والتي أحرز فيها هدفين قاد بهما فريقه لحصد اللقب.
منتخب مصر

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف «الفيفا»

واصل المنتخب البلجيكي سيطرته على قمة التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر سبتمبر الجاري، ولم يتغير ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل، إذ ارتقى منتخب فرنسا للمركز الثاني فيما حل راقصو السامبا في المركز الثالث وأصبح المنتخب الإسباني في المركز السابع متقدما مركزين. وعلى المستوى الإفريقي ظل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف بالمركز العشرين وخلف المنتخب التونسي بالمركز الـ29، حيث جاء المنتخب المصري في المركز 49 في المركز السادس إفريقيًّا دون أي تغيير خلف نيجيريا 34 والجزائر 38 والمغرب 39.
هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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