مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

منتخب مصر للكرة الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.

ووصل رصيد المنتخب الوطني إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ومن المنتظر أن يواجه الفراعنة منتخب الأرجنتين غدًا في الجولة العاشرة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس منتخب أستراليا. يذكر أن المنتخب الوطني حقق انتصارين حتى الآن في البطولة، بالفوز على كل من أستراليا وإيران، قبل أن يخسر أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا

ووصل رصيد المنتخب الوطني إلى 8 نقاط في المركز العاشر، ومن المنتظر أن يواجه الفراعنة منتخب الأرجنتين غدًا في الجولة العاشرة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس منتخب أستراليا.



يذكر أن المنتخب الوطني حقق انتصارين حتى الآن في البطولة، بالفوز على كل من أستراليا وإيران، قبل أن يخسر أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان.



وتقام منافسات البطولة بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط من اللقاءات التي يخوضها.



يذكر أن منتخب البرازيل يتصدر الترتيب بـ26 نقطة، يليه بولندا 22 نقطة، ثم الولايات المتحدة 21 نقطة، ثم اليابان 17 نقطة، قبل جولتين على انتهاء المنافسات.