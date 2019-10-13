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السيسي يكرم الفريق عبد رب النبي والمشير طنطاوي

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق عبد رب النبي حافظ، والمشير حسين طنطاوي، نظرا لأعمالهما الجليلة أثناء قيادتهما للفرقة 16 مشاة والكتيبة 16 خلال حرب أكتوبر المجيدة. وقدم السيسي هدية تذكارية للفريق عبد رب النبي حافظ، كما صافح المشير حسين طنطاوي، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة والتي عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان (أكتوبر.. إرادة وتحد)، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
وقال السيسي، معلقا على التكريم: "مش هيفوتني ..أن سيادة الفريق عبد ربه تحدث عن الفرقة 16، وعن الكتيبة 16، وأيضا معنا قائد الكتيبة 16 سيادة المشير حسين طنطاوي الرجل العظيم الذي قاد مصر في أصعب الفترات".وأعرب قائد الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر المجيد ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق عبد رب
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
مجلس-النواب (1)

مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
طقس-معتدل (2)

غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
الرئيس-السيسى

السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: لم نطلب تبرعات للقضاء على الإرهاب

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا عن حرب الاستنزاف وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعلق قائلا: "الفيلم لفت نظرنا وشاور على حاجة مهمة، أنتوا شوفتوا خلال الشهرين اللي فاتوا، كان الهدف هو ازاي نسيء للجيش ونشوهه ونقلل من قيمته ونشكك في قدراته، حتى في وقت الهزيمة الكبيرة، الشعب المصري لم يفقد ثقته في نفسه، لأن الجيش هو نفسه والجيش من أبناء المصريين".
الرئيس-السيسى

«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
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