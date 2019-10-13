السيسي لأبطال «الممر»: بشكركم باسم كل المصريين

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

بوستر فيلم الممر

حضر أبطال فيلم الممر، الذي يؤرخ لفترة ما بعد نكسة عام 1967 (حرب الاستنزاف)، الفنانين: هند صبري، أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، وغيرهم، فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وتحد)، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على نصر حرب أكتوبر المجيدة، وتوجه السيسي بالشكر لأبطال الفيلم والقائمين عليه قائلا: "أنا بشكركم باسم كل المصريين، على تقديم هذا العمل".

وأشاد السيسي بدور العريف هلال والذي أداه الفنان محمد فراج، وبجملته "لازم يشوفوني وأنا بحاربهم"، قائلا إن هذه هي عقيدة المصريين، وإن الفيلم ساهم في التفاف الشعب ليس حول الجيش فقط، لكن حول الدولة، وكلنا نشهد محاولات تفتيت الدول من حولنا.ودعا إلى إنتاج أعمال فنية مثل الممر، كل 6 شهور، لتوعية الشباب الذين