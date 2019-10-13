الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

العملية الشاملة سيناء 2018 - صورة أرشيفية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.

وأوضح حسن، الذي تعرض لبتر في القدمين في أثناء تأمين قطاع رفح في شمال سيناء عام 2015، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وتحد) التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كان له الشرف في أن يخدم مع أبرز قيادات القوات المسلحة التي خدمت في شمال سيناء منهم: العقيد شهيد محمد