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لديه كاريزما ولسان سام| ما لا تعرفه عن المختل عقليا

المختل العقلي هو شخص لديه العديد من الاضطرابات في تصرفاته، كما أنه يثير الفوضى حوله، أما الشخص المختل اجتماعيا فإنه هادئ وقد ينجح في أن يبقي مكانته وسط الأشخاص
تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
المختل عقليا
المختل عقليا
الخلل العقلي ليس شيئا بسيطا؛ وذلك لأن المصاب به يتميز بسلوكيات غير طبيعية، وفي الآونة الأخيرة اكتشف الباحثون أن المختلين عقليا داخل دائرة الظلام. هناك اختلافات جسدية خاصة في دماغ المصابين بالاختلالات العقلية، والتي تتصل بالعواطف وتعزز الرغبة في البحث عن المكافآت بأي ثمن، وربما التطور غير الطبيعي الموجود داخلهم جعلهم يستيقظون طوال الليل؛ ولهذا لا يقعون فريسة للتثاؤب المعدي وغالبًا ما يقومون بأعمال بطولية ويقدمون تضحيات من أجل الصالح العام للآخرين. ولهذا اعرف أكثر عن المختلين عقليا وفقا لما ذكره موقع "List verse".
الفرق بين المختل عقليا والمختل اجتماعيا يستخدم الأطباء النفسيون وضباط الشرطة وعلماء الجريمة المصطلحات بشكل غير صحيح كمرادفات، وهذا التداخل يجعل معظم الناس لا يعرفون ما يميزهم. المختل عقليا هو شخص لديه العديد من الاضطرابات في تصرفاته، كما أنه يثير الفوضى حوله، أما الشخص المختل اجتماعيا فإنه هادئ وقد
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يجب تنظيفها مرة أسبوعيا| زجاجة المياه مأوى للبكتيريا

كل شخص يحمل زجاجة مياه معه عندما يكون خارج المنزل من أجل محاربة العطش، وحذر أحد علماء الأحياء المجهرية من أن قارورة الماء قد تكون مأوى للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما تتم مقارنة تراكم البكتيريا بـ"البرنقيل على متن قارب"، فالبرنقيل عبارة عن محار يعيش في المياه المالحة، يلتصق بالأشياء تحت الماء. وللتخلص من التهابات البكتيريا الكروية العنقودية يُنصح بتنظيف كل شبر بالماء الساخن والصابون وفرشاة الزجاجة، والقيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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يكشف الأمراض العقلية.. ما لا تعرفه عن الضحك

مهما تعددت الضغوطات في حياتنا، يبقى الضحك المهوّن الوحيد علينا وسط دروب الحياة السيئة، فالضحك مؤشر على التسلية والفرح، ووقت الحزن قد تكون الضحكة الخفيفة نابعة من الداخل لتخفيف ما تشعر به. مَن منا لا يحب الضحك؟! هو رد فعل طبيعي نابع من القلب في المواقف المختلفة، وهو ما جعل العلماء يدرسون تأثيره فى الصحة النفسية والجسدية، كما وصفه البعض بـ"دواء الروح"، ومع ذلك هناك ثروة من الروايات القصصية عن الأشخاص الذين يموتون في أثناء الضحك، وذلك وفقا لما ذكره موقع List verse.
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