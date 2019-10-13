سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".
وحذر السيسي من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصري، مشددا على أن الجيش هو من أبناء المصريين وفقدان الثقة فيه يعني فقدان الثقة في أنفسنا، وقال إن الجيش يخوض حربا شرسة فى سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة آخرى مع الدولة للبناء فى كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال الندوة
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
مجلس-النواب (1)

مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
طقس-معتدل (2)

غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
العملية-الشاملة-سيناء-2018 (1)

الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]