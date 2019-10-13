السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".

وحذر السيسي من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصري، مشددا على أن الجيش هو من أبناء المصريين وفقدان الثقة فيه يعني فقدان الثقة في أنفسنا، وقال إن الجيش يخوض حربا شرسة فى سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة آخرى مع الدولة للبناء فى كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.وأكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال الندوة