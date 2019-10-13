رياضة

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
وأوضحت «ذا صن» أن انخفاضًا طفيفا في الراتب الحالي للاعب يرتبط باستمراره داخل الفريق الإنجليزي، إذ يبلغ راتبه الحالي 120 ألف إسترليني في الأسبوع. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، الذي حقق العلامة
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الأهلي - أسوان (4)

كيف يستعد فايلر لقمة الزمالك في الدوري؟

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ماني - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

كارجار: ماني لاعبي المفضل في ليفربول

أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كارجار إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو لاعبه المفضل في صفوف الريدز في الوقت الحالي، وقال كارجار في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى في الوقت الحالي أن أفضل من يشغل مركز الجناح الأيسر في العالم هو ساديو ماني وإلى جانبه رحيم سترلينج. نعم، لا أخفي أنني أحب ماني كثيرًا، بل هو لاعبي المفضل في صفوف ليفربول، هو لاعب مميز ويتمتع بابتسامة لا تغيب عن وجهه، ويصنع الفارق مع ليفربول سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو اللاعب الذي ظهر منذ الأيام الأولى لكلوب مع ليفربول".
منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
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فان دايك

فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أداما تراوري هدفي اللقاء، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
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