جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

مانشستر سيتي

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.

وأوضحت «ذا صن» أن انخفاضًا طفيفا في الراتب الحالي للاعب يرتبط باستمراره داخل الفريق الإنجليزي، إذ يبلغ راتبه الحالي 120 ألف إسترليني في الأسبوع. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، الذي حقق العلامة

وأوضحت «ذا صن» أن انخفاضًا طفيفا في الراتب الحالي للاعب يرتبط باستمراره داخل الفريق الإنجليزي، إذ يبلغ راتبه الحالي 120 ألف إسترليني في الأسبوع.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، الذي حقق العلامة الكاملة في أول 8 جولات، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة.



وتعثر مانشستر سيتي هذا الموسم في 3 مباريات، بالتعادل على ملعبه أمام توتنهام، إلى جانب الخسارة على ملعبه الاتحاد أمام وولفر هامبتون، والخسارة قبلها خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي.



ويواجه مانشستر سيتي عقب نهاية فترة التوقف الدولية فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.