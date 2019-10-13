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غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 22 33طنطا 21 33دمنهور 22 32الإسكندرية
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مجلس-النواب (1)

مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
الرئيس-السيسى

السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".
العملية-الشاملة-سيناء-2018 (1)

الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.
فيلم الممر

السيسي لأبطال «الممر»: بشكركم باسم كل المصريين

حضر أبطال فيلم الممر، الذي يؤرخ لفترة ما بعد نكسة عام 1967 (حرب الاستنزاف)، الفنانين: هند صبري، أحمد عز، أحمد رزق، محمد فراج، إياد نصار، أحمد فلوكس، وغيرهم، فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وتحد)، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على نصر حرب أكتوبر المجيدة، وتوجه السيسي بالشكر لأبطال الفيلم والقائمين عليه قائلا: "أنا بشكركم باسم كل المصريين، على تقديم هذا العمل".
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طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، والأحمر شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

حرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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