مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

تحرير:أحمد جاد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

النواب

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.

وأوضح أن التخوفات تزيد مع الكميات الضخمة من زيوت الطعام مجهولة المصدر التي تضبطها حملات وزارة الداخلية والناجمة عن مصانع "بير السلم"، وتوزعها على المطاعم لاستخدامها في تصنيع الأغذية المخالفة للقانون، موضحًا أن زيت الطعام المستعمل ينطوي على مواد كيميائية تضر الجسم والجهاز المناعي والكبد والدم.وأكد النائب،