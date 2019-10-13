مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

رئيس الوزراء: نرحب باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة فى مصر.. الاستثمار في هذا المجال واعد ومضمون في ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على 100 مليون نسمة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
وذكر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل
وذكر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.
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وأكد مدبولي على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار، مشددا على ضرورة أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تصنع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.
من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التي تنتجها الشركة، بما يلبي حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التي تعمل بالسولار.
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من ناحية أخرى، ترأس مدبولي، اجتماعا بحضور كمال بن الجيلانى الغريبي رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الطبية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وخلال الاجتماع أشارت زايد إلى أن المجموعة الاستثمارية تعمل فى مجال تقديم الخدمات الطبية فى عدة دول، منها إيطاليا، إذ تخدم نحو 5 ملايين مواطن هناك، وتعد من أبرز مقدمي الخدمات الصحية هناك، مضيفة أن المشاورات جارية مع المجموعة من أجل نقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها فى دعم منظومة التأمين الصحى الجديدة.
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من جانبه، أكد الجيلاني على تطلع مجموعته للاستثمار في مصر، والمساهمة في الجهود الجارية لتطوير الخدمات الطبية ومنظومة التأمين الصحي وفق أعلى المعدلات العالمية، مشيدا بالدعم الكبير الذي يوجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصحة في مصر، والمبادرات التى تم تدشينها ولاقت إشادات دولية.
ورحب رئيس الوزراء باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة فى مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال يعد استثمارا واعدا ومضمونا في ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على 100 مليون نسمة، موجها بتنسيق وزارة الصحة مع المجموعة الاستثمارية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التي ترغب المجموعة في الاستثمار فيها.
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