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مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

رئيس الوزراء: نرحب باهتمام مجموعة GK الاستثمارية بقطاع الصحة فى مصر.. الاستثمار في هذا المجال واعد ومضمون في ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على 100 مليون نسمة
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
وذكر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل
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النائبة فايقه فهيم

بعد نجاحها.. نائبة تُطالب بتطبيق «الزراعة المستدامة»

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة على أهمية اتجاه الدولة نحو تعزيز وتطبيق سياسة "الزراعة المستدامة"، بعد نجاح تطبيقها في عدد من الدول العالم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وتحقيقها لنتائج قياسية. وأشارت "فهيم"، إلى أن الزراعة المستدامة تشكل إحدى أهم ممكنات استراتيجيات الأمن الغذائى الشامل لعديد من الدول اليوم وذلك سعيا منها للقضاء على الجوع وتعزيز أمنها الغذائى الوطني، والذى يأتى متوافقًا مع هدف توفير الحماية البيئية.
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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
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اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة. ويلزم القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها بواقع 6 كنائس ومباني بمحافظة الإسكندرية، 2 بمحافظة الجيزة، 6 بمحافظة المنيا، 5 بمحافظة سوهاج، 7 بمحافظة بني سويف، مبنى واحد بمحافظة البحر الأحمر.
مصطفى بكرى

مصطفى بكري: الغلابة محتاجين «حضن» ومشروع للحد من الفقر

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على أن حالة الاحتقان التي تسود البلاد في مصر نتيجة أننا لا نستطيع أن ندير الأزمات التي تمر بها البلاد بشكل صحيح، مشيرًا إلى أننا لا يوجد لدينا قوة ناعمة، ويتم اختيار القيادات من خلال الثقة وليس الكفأة وتغيب الإعلام والفن متسائلا: «لماذا تتغول الدولة علي قواها الناعمة»؟.
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مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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