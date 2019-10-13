مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

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١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.

وذكر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح له، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل