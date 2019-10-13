انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لتنخفض العملة الخضراء بنحو قرشين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بنحو قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بنحو 3 قروش ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي،