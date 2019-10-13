السيسي: الدولة تدرك مدى شدتها والشعب راغبا في التضحية

تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوستنا أنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي عكست إيمانًا عميقًا بشرف وعدالة، القضية التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبنائها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أوضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسًا يتلقاه طلابها حتى يومنًا هذا.

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن دراستنا بنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن، أولها يكمن في التضحية من أجل الوطن والعمل بصبر واجتهاد لبنائه وثقته في شعب مصر ومعدنه الأصيل، مؤكدًا أنه لم يتغير وما زال قادرًا وراغبًا في