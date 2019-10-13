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السيسي: الدولة تدرك مدى شدتها والشعب راغبا في التضحية

تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوستنا أنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي عكست إيمانًا عميقًا بشرف وعدالة، القضية التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبنائها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أوضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسًا يتلقاه طلابها حتى يومنًا هذا.
وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن دراستنا بنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن، أولها يكمن في التضحية من أجل الوطن والعمل بصبر واجتهاد لبنائه وثقته في شعب مصر ومعدنه الأصيل، مؤكدًا أنه لم يتغير وما زال قادرًا وراغبًا في
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النائبة فايقه فهيم

بعد نجاحها.. نائبة تُطالب بتطبيق «الزراعة المستدامة»

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة على أهمية اتجاه الدولة نحو تعزيز وتطبيق سياسة "الزراعة المستدامة"، بعد نجاح تطبيقها في عدد من الدول العالم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وتحقيقها لنتائج قياسية. وأشارت "فهيم"، إلى أن الزراعة المستدامة تشكل إحدى أهم ممكنات استراتيجيات الأمن الغذائى الشامل لعديد من الدول اليوم وذلك سعيا منها للقضاء على الجوع وتعزيز أمنها الغذائى الوطني، والذى يأتى متوافقًا مع هدف توفير الحماية البيئية.
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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
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اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
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الرئيس-السيسى

«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

قمة بين السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وبدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية. ويأتي توقيت انعقاد القمة، والتي تعد السابعة، حاملة رسائل تنمية مستدامة لشعوب بلادها، إذ حافظت القمة على دورية انعقادها وقوة الدفع التي منحتها لها مبادرة السيسي.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

الرئاسة: اليوم مصر تستضيف قمة مع قبرص واليونان

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ستعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. يذكر أن الرئيس ألقى يوم الأحد، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، قال فيها إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).
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