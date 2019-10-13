كارجار: ماني لاعبي المفضل في ليفربول

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

ساديو ماني

أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كارجار إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو لاعبه المفضل في صفوف الريدز في الوقت الحالي، وقال كارجار في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى في الوقت الحالي أن أفضل من يشغل مركز الجناح الأيسر في العالم هو ساديو ماني وإلى جانبه رحيم سترلينج. نعم، لا أخفي أنني أحب ماني كثيرًا، بل هو لاعبي المفضل في صفوف ليفربول، هو لاعب مميز ويتمتع بابتسامة لا تغيب عن وجهه، ويصنع الفارق مع ليفربول سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو اللاعب الذي ظهر منذ الأيام الأولى لكلوب مع ليفربول".

وأضاف كارجار: "تقريبا، ماني هو أول صفقة حقيقية أبرمها المدرب الألماني، وأرى أنه منذ ذلك الحين، يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكينة". وواصل: "يملك ليفربول اللاعب القادر على صناعة الفارق، وهذا السبب وراء جودة الفريق ووجوده في مكانة عظيمة، وفي طريقه ربما للفوز بأول لقب في البريميرليج، وإذا بدأت

وأضاف كارجار: "تقريبا، ماني هو أول صفقة حقيقية أبرمها المدرب الألماني، وأرى أنه منذ ذلك الحين، يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكينة".



وواصل: "يملك ليفربول اللاعب القادر على صناعة الفارق، وهذا السبب وراء جودة الفريق ووجوده في مكانة عظيمة، وفي طريقه ربما للفوز بأول لقب في البريميرليج، وإذا بدأت مقارنة ساديو ماني بلاعب مثل جون بارنس، فهذا يظهر لك مدى الجودة التي يتمتع بها".



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد مرور 8 جولات برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في آخر موسمين مانشستر سيتي.