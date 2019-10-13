رياضة

كارجار: ماني لاعبي المفضل في ليفربول

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
ساديو ماني
ساديو ماني
أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كارجار إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو لاعبه المفضل في صفوف الريدز في الوقت الحالي، وقال كارجار في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى في الوقت الحالي أن أفضل من يشغل مركز الجناح الأيسر في العالم هو ساديو ماني وإلى جانبه رحيم سترلينج. نعم، لا أخفي أنني أحب ماني كثيرًا، بل هو لاعبي المفضل في صفوف ليفربول، هو لاعب مميز ويتمتع بابتسامة لا تغيب عن وجهه، ويصنع الفارق مع ليفربول سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو اللاعب الذي ظهر منذ الأيام الأولى لكلوب مع ليفربول".
وأضاف كارجار: "تقريبا، ماني هو أول صفقة حقيقية أبرمها المدرب الألماني، وأرى أنه منذ ذلك الحين، يتحسن مستواه باستمرار وأصبح يشبه الماكينة". وواصل: "يملك ليفربول اللاعب القادر على صناعة الفارق، وهذا السبب وراء جودة الفريق ووجوده في مكانة عظيمة، وفي طريقه ربما للفوز بأول لقب في البريميرليج، وإذا بدأت
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كلوب وأوباميانج الأفضل في شهر سبتمبر بالبريميرليج

توج الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر الماضي، ليحافظ كلوب على الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعدما توج بها من قبل في شهر أغسطس الماضي أيضًا، وذلك بحسب ما أبرزه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفوق في التتويج بالجائزة على كل من الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، والإيرلندي الشمالي برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والإنجليزي إيدي هاو، مدرب بورنموث.
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