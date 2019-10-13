الشرطة تتصدى لمحاولات مضايقة سياح المنطقة الأثرية

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

أهرامات الجيزة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى بقيادة العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، وتم خلالها القبض على 19 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى بقيادة العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، وتم خلالها القبض على 19 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه.



كما تم ضبط حالة تسول، ومتهم بمضايقة السياح، وتمكنت الحملة، ممثلةً في شرطة المرافق، فى نطاق المنطقة الأثرية، من رفع إشغالات بإجمالي 69 حالة تعَدّ.



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، باستمرار الحملات دعمًا لحركة السياحة في البلاد.



