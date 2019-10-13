أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

حملة أمنية

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 43 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (2760 جرام حشيش – 3437 قرصا مخدرا –

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 43 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (2760 جرام حشيش – 3437 قرصا مخدرا – 50 جرام إستروكس – 169 جرام هيروين – 40 شادو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 11 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 8 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجتان وبندقية آلية وأخرى خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و9 طلقات مختلفة الأعيرة.



