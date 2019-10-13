تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

صناع لما بنتولد

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.

يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت، في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري"، بطولة عمرو عابد، وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد، عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان وبسنت شوقي،