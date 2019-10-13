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تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
صناع لما بنتولد
صناع لما بنتولد
يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
يعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت، في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري"، بطولة عمرو عابد، وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد، عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان وبسنت شوقي،
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أمير عيد: خضت تجربة التمثيل في «لما بنتولد» تحديا

أمير عيد هو فوكال فرقة كايروكى التى تتكون من خمسة أفراد، هم "شريف هوارى (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفى (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ)"، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة على المستويين الغنائى ومزيكا الروك، وبدؤوا تطوير أنفسهم من خلال إدخال الموسيقى الشعبية في أعمالهم، والراب ميوزيك، وقدموا أكثر من أغنية مختلفة عن لونهم وحققت نجاحا كبيرا. وقرر أمير مؤخرا أن يبتعد قليلا عن الفرقة ويخوض تجربة مختلفة عليه تماما، خاصة بعد وجوده فى عمل سينمائى، يحمل اسم «لما بنتولد» تم عرضه فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.
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صناع «لما بنتولد»: الرقابة لم تحذف أى مشهد من الفيلم

من خلال ثلاث قصص يقدم المخرج تامر عزت فى فيلم "لما بنتولد" تجربة رومانسية غنائية جديدة على السينما بالسنوات الأخيرة، عُرضت لأول مرة للجمهور من خلال مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة في قسم خارج المسابقة، وحرص "تامر" على أن يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التى تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التى تواجههم، رابطا كل هذه القصص بـ9 أغان يقدمها المطرب أمير عيد فى تجربته السينمائية الأولى، وحرص على أن تكون الأغاني معبرة عن الشخصيات التى تجسدها ويشعر بها الجمهور.
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عمرو عابد: الجمهور لن يتوقف عند «قُبلة» دانا حمدان في «لما بنتولد»

عبّر الفنان عمرو عابد عن سعادته بعرض فيلم "لما بنتولد" فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة خارج المسابقة، ولكنه أشار إلى أنه يهتم فى الأساس بعرض الفيلم تجاريا، متمنيًا أن تجذب الحكايات التى يقدمها خلال الفيلم انتباه الجمهور، منوهًا بأن العمل خفيف وسيعجب فئة كبيرة من الجمهور لأنه "ميوزيكال رومانسى"، وأوضح أن الفيلم عرض عليه فى عام 2017، وبدأ على الفور فى تحضير الشخصية التى يلعبها، حيث يقوم بدور شاب تدفعه ظروفه المادية للعمل بأشياء غير مشروعة ليكفى احتياجاته، لافتا إلى أنهم انتهوا من تصوير العمل عام 2018.
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«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
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