السيسي: مصر دولة محورية في محيط بلا أمان ولا استقرار

تحرير:فاطمة واصل - إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا لنا في نصر أكتوبر درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل، مؤكدًا أن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا ولذا فقد حرصت منذ تولي مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصبي الحالي لتعزيز قدرات قواتنا المسلحة إذا أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في إسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب فلنعمل معا لننشئ دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والازدهار.

وأضاف السيسي خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الحضارة البشرية امتدت ليطال مفهوم الحرب الحديثة الذي بات يشمل أيضا الحرب غير المتماثلة التي تتضمن حرب المعلومات وأساليب الدعاية الإعلامية التي أصبح الاجتزاء والتضليل وسيلة مهمة من وسائلها وهو أمر يتعين علينا