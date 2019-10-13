شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

رجال المرور

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.

نفذت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ9 مواقف عشوائية، وتحرير 15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و22 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 51 مخالفة، كما تم حجز

نفذت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ9 مواقف عشوائية، وتحرير 15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و22 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 10 حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 51 مخالفة، كما تم حجز 3 دراجات نارية وسيارتين مخالفتين.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.









