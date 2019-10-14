لتربية طفل قوي وناضج.. توقف عن قول هذه الكلمات له

عليك أن تتذكر أن الأطفال يتعلمون بالقدوة، فإذا رأوا أنك تستسلم بسهولة، سيتبعون ذلك عن غير قصد، فحاول تعليم طفلك كل السبل التربوية التي تجعل منه شخصا ناضجا

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

تربية الأبناء

كلنا نحب أن نرى أطفالنا أقوياء، ولكن قد نستخدم أساليب غير مرغوب فيها، نتيجة عدم المعرفة الكاملة بكيفية تربية الأطفال تربية سليمة. تذكر دائمًا أن طفلك لا يعلم شيئا عن العالم الخارجي، إنه يتلقى كل شيء من خلالك؛ لذا ينبغي استخدام التفاهم والحديث معه، عامله كأنه أصبح بالغًا قادرًا على تحمُّل مسؤولية تصرفاته؛ فعلى سبيل المثال، حدّثه دائمًا عن أن القوة تنبع من الداخل، وليس من العضلات، فأن تملك تفكيرا وعقلا ورؤية، فذلك يساعدك بشكل كبير لكى تصبح قويا. وذلك نقلا عن "times of india".

يقلق جميع الآباء من أن يتوه أطفالهم في هذا العالم السيئ، خاصة بعد تدهور القيم والأخلاق، وبعد أن أصبحت القوة لها معانٍ أخرى، تتمثل في التنمر والسخرية من الآخرين، ولهذا السبب أصبح الآباء يبالغون في حماية أطفالهم، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق الرعاية الكاملة لأطفالهم. وعلى الجانب الآخر، يقوم الآباء بارتكاب