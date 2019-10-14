لتربية طفل قوي وناضج.. توقف عن قول هذه الكلمات له

عليك أن تتذكر أن الأطفال يتعلمون بالقدوة، فإذا رأوا أنك تستسلم بسهولة، سيتبعون ذلك عن غير قصد، فحاول تعليم طفلك كل السبل التربوية التي تجعل منه شخصا ناضجا
كلنا نحب أن نرى أطفالنا أقوياء، ولكن قد نستخدم أساليب غير مرغوب فيها، نتيجة عدم المعرفة الكاملة بكيفية تربية الأطفال تربية سليمة. تذكر دائمًا أن طفلك لا يعلم شيئا عن العالم الخارجي، إنه يتلقى كل شيء من خلالك؛ لذا ينبغي استخدام التفاهم والحديث معه، عامله كأنه أصبح بالغًا قادرًا على تحمُّل مسؤولية تصرفاته؛ فعلى سبيل المثال، حدّثه دائمًا عن أن القوة تنبع من الداخل، وليس من العضلات، فأن تملك تفكيرا وعقلا ورؤية، فذلك يساعدك بشكل كبير لكى تصبح قويا. وذلك نقلا عن "times of india".
يقلق جميع الآباء من أن يتوه أطفالهم في هذا العالم السيئ، خاصة بعد تدهور القيم والأخلاق، وبعد أن أصبحت القوة لها معانٍ أخرى، تتمثل في التنمر والسخرية من الآخرين، ولهذا السبب أصبح الآباء يبالغون في حماية أطفالهم، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق الرعاية الكاملة لأطفالهم. وعلى الجانب الآخر، يقوم الآباء بارتكاب
يقلق جميع الآباء من أن يتوه أطفالهم في هذا العالم السيئ، خاصة بعد تدهور القيم والأخلاق، وبعد أن أصبحت القوة لها معانٍ أخرى، تتمثل في التنمر والسخرية من الآخرين، ولهذا السبب أصبح الآباء يبالغون في حماية أطفالهم، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق الرعاية الكاملة لأطفالهم. وعلى الجانب الآخر، يقوم الآباء بارتكاب بعض الأخطاء، معتقدين أنهم يعلمون أطفالهم القوة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق؛ فعلى سبيل المثال، في كثير من الأحيان إذا كان الأطفال يجدون شيئًا ما صعبًا، يخبرهم الآباء بأنه ليس صعبًا وسيتمكنون من القيام بذلك، وهذا يتجاهل حقيقة أن الطفل يجد صعوبة في التعامل معه، فهناك طريقة أفضل للقيام بذلك تتمثل في إخبارهم بأنك تعلم أنه من الصعب عليهم ولكنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك قريبًا، فالضغط القليل نحو حل المشكلة سيساعدهم على حلها.
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وفي ما يلي بعض الأشياء التي يقع فيها الآباء، ويجب التوقف عنها:
1- لا تقلق، أنت بخير!
إذا سقط طفلك، وأدى ذلك إلى كدمات في ركبته، يميل الكثير من الآباء إلى القول إنك بخير، فقط للمساعدة في جعلهم أقوياء. لكن لا تقل ذلك لأنه قد لا يكون على ما يرام، من المهم للغاية التحقق من صحة عواطف طفلك، لذا عند تعرض طفلك لأذى، يجب التحدث معه بهدوء، فاسأله عما إذا كان يشعر بأنه بخير أم لا، من أجل الذهاب للطبيب، لا تتجاهل مشاعره على الإطلاق، حتى لو بدا الأمر بسيطًا، فالاهتمام بالصحة النفسية لدى طفلك أهم بكثير من الاهتمام بالطعام والشراب.
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2- سوف تصاب بأذى
الأطفال كائنات مغامرة وينتهي بهم الأمر إلى فعل أشياء يمكن أن تؤذيهم، ولكن في بعض الأحيان يميل الآباء إلى الحماية المفرطة والمبالغة؛ لذلك فمن المهم تقييم الموقف قبل إخبار طفلك بأنه سيصاب بأذى. إضافة إلى ذلك، إذا أخبرت طفلك باستمرار بأن هذا غير آمن، فسوف يبدأ في الشعور بعدم الأمان، وبناءً على ذلك، لو تسلق الطفل باب غرفته على سبيل المثال، دعه يفعل ذلك، ولكن كن بجانبه لحمايته من السقوط، لا تجعلهم يخجلون من المخاطرة.
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3- سأفعل ذلك لأجلك
في كثير من الأحيان نتدخل ونقوم بمهمة مساعدة الأطفال في أي شيء، حتى لو كان سهلًا، ولكن هذا غير صحيح، فمن المهم عندما يقوم طفلك بعمل شيء ما، أن تقدم الدعم ولكن لا تخطئ في تولي المسؤولية الكاملة، لأن القيام بذلك سيضر بثقتهم على المدى الطويل، وسيبحثون دائمًا عن المساعدة، لذا تحدَّ طفلك دون أن يشعر بالارتباك.
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هل تتخلى عن الأمور بسهولة إذا لم تنجح؟ هل تتورط بسهولة عندما لا تسير الأمور في طريقك؟ عليك أن تتذكر أن الأطفال يتعلمون بالقدوة، فإذا رأوا أنك تستسلم بسهولة، سيتبعون ذلك عن غير قصد، فحاول تعليم طفلك كل السبل التربوية التي تجعل منه شخصا ناضجا، يعلم الصح والخطأ، دون الشعور بالارتباك أو الحيرة.
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