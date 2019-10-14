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لتربية طفل قوي وناضج.. توقف عن قول هذه الكلمات له

عليك أن تتذكر أن الأطفال يتعلمون بالقدوة، فإذا رأوا أنك تستسلم بسهولة، سيتبعون ذلك عن غير قصد، فحاول تعليم طفلك كل السبل التربوية التي تجعل منه شخصا ناضجا
تحرير:إسراء سليمان ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
تربية الأبناء
تربية الأبناء
كلنا نحب أن نرى أطفالنا أقوياء، ولكن قد نستخدم أساليب غير مرغوب فيها، نتيجة عدم المعرفة الكاملة بكيفية تربية الأطفال تربية سليمة. تذكر دائمًا أن طفلك لا يعلم شيئا عن العالم الخارجي، إنه يتلقى كل شيء من خلالك؛ لذا ينبغي استخدام التفاهم والحديث معه، عامله كأنه أصبح بالغًا قادرًا على تحمُّل مسؤولية تصرفاته؛ فعلى سبيل المثال، حدّثه دائمًا عن أن القوة تنبع من الداخل، وليس من العضلات، فأن تملك تفكيرا وعقلا ورؤية، فذلك يساعدك بشكل كبير لكى تصبح قويا. وذلك نقلا عن "times of india".
يقلق جميع الآباء من أن يتوه أطفالهم في هذا العالم السيئ، خاصة بعد تدهور القيم والأخلاق، وبعد أن أصبحت القوة لها معانٍ أخرى، تتمثل في التنمر والسخرية من الآخرين، ولهذا السبب أصبح الآباء يبالغون في حماية أطفالهم، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق الرعاية الكاملة لأطفالهم. وعلى الجانب الآخر، يقوم الآباء بارتكاب
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العلاقة-بين-الحمل-في-سن-متاخر-وولادة-طفل-التوحد

قوي العلاقة بين طفليكِ باستخدام هذه الأساليب

يشعر الأطفال بالغيرة الشديدة عندما يأتي طفل جديد إلى عائلتهم، وكأنه سيسرق منهم الاهتمام والحب، ومن ثم ينبغي على الآباء في هذه المرحلة أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لجعل طفلهم يتكيف مع الضيف الجديد؛ على سبيل المثال، شراء حلويات يرغب فيها طفلك ووضعها بجانبه وكأن المولود الصغير هو من قام بشرائها له، إضافة إلى ذلك، يجب تدليله أكثر من أي وقت مضى، ومنحه بعض الوقت، وشراء الألعاب التي يحبها، ليتأكد أن وجود طفل جديد لن يسلب منه حب أبويه. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
اضطراب-الشخصية-الوسواسية

لديه كاريزما ولسان سام| ما لا تعرفه عن المختل عقليا

الخلل العقلي ليس شيئا بسيطا؛ وذلك لأن المصاب به يتميز بسلوكيات غير طبيعية، وفي الآونة الأخيرة اكتشف الباحثون أن المختلين عقليا داخل دائرة الظلام. هناك اختلافات جسدية خاصة في دماغ المصابين بالاختلالات العقلية، والتي تتصل بالعواطف وتعزز الرغبة في البحث عن المكافآت بأي ثمن، وربما التطور غير الطبيعي الموجود داخلهم جعلهم يستيقظون طوال الليل؛ ولهذا لا يقعون فريسة للتثاؤب المعدي وغالبًا ما يقومون بأعمال بطولية ويقدمون تضحيات من أجل الصالح العام للآخرين. ولهذا اعرف أكثر عن المختلين عقليا وفقا لما ذكره موقع "List verse".
شرب الماء الدافيء والبارد

يجب تنظيفها مرة أسبوعيا| زجاجة المياه مأوى للبكتيريا

كل شخص يحمل زجاجة مياه معه عندما يكون خارج المنزل من أجل محاربة العطش، وحذر أحد علماء الأحياء المجهرية من أن قارورة الماء قد تكون مأوى للبكتيريا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح، كما تتم مقارنة تراكم البكتيريا بـ"البرنقيل على متن قارب"، فالبرنقيل عبارة عن محار يعيش في المياه المالحة، يلتصق بالأشياء تحت الماء. وللتخلص من التهابات البكتيريا الكروية العنقودية يُنصح بتنظيف كل شبر بالماء الساخن والصابون وفرشاة الزجاجة، والقيام بذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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العلاقة-بين-الحمل-في-سن-متاخر-وولادة-طفل-التوحد

قوي العلاقة بين طفليكِ باستخدام هذه الأساليب

يشعر الأطفال بالغيرة الشديدة عندما يأتي طفل جديد إلى عائلتهم، وكأنه سيسرق منهم الاهتمام والحب، ومن ثم ينبغي على الآباء في هذه المرحلة أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لجعل طفلهم يتكيف مع الضيف الجديد؛ على سبيل المثال، شراء حلويات يرغب فيها طفلك ووضعها بجانبه وكأن المولود الصغير هو من قام بشرائها له، إضافة إلى ذلك، يجب تدليله أكثر من أي وقت مضى، ومنحه بعض الوقت، وشراء الألعاب التي يحبها، ليتأكد أن وجود طفل جديد لن يسلب منه حب أبويه. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
الحفاظ-على-الأطفال-أثناء-الدراسة

توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
مدارس-لغات

ساعد طفلك على التوافق مع المدرسة بهذه الطرق

مع بداية الدراسة تبدأ مشكلات كثيرة في الظهور مع أبنائنا، فأغلبهم يفضل الإجازة والراحة واللعب على المدرسة وكذلك متابعة الدروس، ونلاحظ أيضا فى بعض الأطفال عدم قدرتهم على التكيف مع المدرسة والاهتمام بالدروس كما يفعل الأطفال الآخرون، ويحتاج هؤلاء الأطفال منا إلى الاهتمام والمساعدة حتى يتمكنوا من تخطي سوء التكيف ليتمكنوا أيضا من الاستفادة من المدرسة، ويمكننا التعرف على هؤلاء الأطفال من خلال عدة مظاهر يمكن ملاحظتها عليهم، وكذلك مساعدتهم بعدة طرق بسيطة، فكيف يمكن ذلك؟
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