فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لم تتوقف الجماهير التى حرصت على حضور الفيلم بالإضافة لنجوم وأبطال الفيلم وأعضاء وضيوف المهرجان عن ترديد الأناشيد الوطنية والتفاعل مع كل انتصار مصري يتحقق خلال أحداث العرض
تحرير:محمد مجلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.
عرض الفيلم مرتين وزحام شديدنال فيلم "الممر" اهتمام كبير وقامت إدارة المهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعرض الفيلم مرتين في قاعتين عرض وذلك بسبب حالة الزحام الشديدة التى صاحبت عرض الفيلم بإحدى قاعات العرض فتقرر عرضه بقاعة أخرى لاستيعاب الحضور على الرغم من عرضه تليفزيونيًا.الأناشيد الوطنية
اقرأ المزيد
لما لنتولد (2)

تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
المخرج حسن الامام (2)

اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.
إحس-ن عبد- القدوس (2)

عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
اقرأ المزيد من الأخبار
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير (1)

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.
نبيلة -عبيد

نبيلة عبيد: كنت خايفة من تكريمي بمهرجان الإسكندرية

بدأت فعاليات ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، اليوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، التي تحمل اسمها، بحضور عدد كبير من الفنانين: فردوس عبد الحميد، الهام شاهين، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، منال سلامة، المخرج على بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، المنتج محمد فوزي، وقالت عبيد: "أنا اتكرمت كتير جدا وحصلت على جوائز كثيرة جدا، لكن هذا التكريم له طعم خاص لأن الدورة حملت اسمي، وهذا جعلني أشعر بالخوف والقلق من الجمهور، بس الحمد لله عدت على خير".
الموقع (1)

محمد فاضل: أنا بحمد ربنا إني شوفت تكريمي بنفسي

بدأت فعاليات ندوة تكريم المخرج محمد فاضل، في إطار فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، بحضور عدد من الفنانين على رأسهم زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وإلهام شاهين، المخرج علي بدرخان، الكاتب مصطفى محرم، وقال فاضل: "بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى"، مضيفا: "التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".
فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]