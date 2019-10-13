فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لم تتوقف الجماهير التى حرصت على حضور الفيلم بالإضافة لنجوم وأبطال الفيلم وأعضاء وضيوف المهرجان عن ترديد الأناشيد الوطنية والتفاعل مع كل انتصار مصري يتحقق خلال أحداث العرض

تحرير:محمد مجلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

جانب من الندوة

لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.

عرض الفيلم مرتين وزحام شديدنال فيلم "الممر" اهتمام كبير وقامت إدارة المهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعرض الفيلم مرتين في قاعتين عرض وذلك بسبب حالة الزحام الشديدة التى صاحبت عرض الفيلم بإحدى قاعات العرض فتقرر عرضه بقاعة أخرى لاستيعاب الحضور على الرغم من عرضه تليفزيونيًا.الأناشيد الوطنية