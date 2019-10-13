فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لم تتوقف الجماهير التى حرصت على حضور الفيلم بالإضافة لنجوم وأبطال الفيلم وأعضاء وضيوف المهرجان عن ترديد الأناشيد الوطنية والتفاعل مع كل انتصار مصري يتحقق خلال أحداث العرض
لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.
عرض الفيلم مرتين وزحام شديدنال فيلم "الممر" اهتمام كبير وقامت إدارة المهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعرض الفيلم مرتين في قاعتين عرض وذلك بسبب حالة الزحام الشديدة التى صاحبت عرض الفيلم بإحدى قاعات العرض فتقرر عرضه بقاعة أخرى لاستيعاب الحضور على الرغم من عرضه تليفزيونيًا.الأناشيد الوطنية
عرض الفيلم مرتين وزحام شديد
نال فيلم "الممر" اهتمام كبير وقامت إدارة المهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بعرض الفيلم مرتين في قاعتين عرض وذلك بسبب حالة الزحام الشديدة التى صاحبت عرض الفيلم بإحدى قاعات العرض فتقرر عرضه بقاعة أخرى لاستيعاب الحضور على الرغم من عرضه تليفزيونيًا.
الأناشيد الوطنية والتشجيع
لم تتوقف الجماهير التى حرصت على حضور الفيلم بالإضافة لنجوم وأبطال الفيلم وأعضاء وضيوف المهرجان عن ترديد الأناشيد الوطنية والتفاعل مع كل انتصار مصري يتحقق خلال أحداث العرض مرددين "الله أكبر".
ندوة للفيلم
عقب انتهاء عرض الفيلم أقيمت ندوة بحضور المنتج هشام عبد الخالق، والفنانين محمد فراج ومحمد جمعة، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي سيد محمود نائب رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ونال الفنان "فراج" الذي جسد شخصية "هلال" التشجيع الأكبر.
منتج الفيلم: الأجيال الجديدة لازم تعرف
اهتم هشام عبد الخالق، منتج فيلم الممر بالتركيز على أهم دوافع هذا العمل البطولي أنه كان يتمنى إنتاج عمل يقدم بطولات وتضحيات الجيش المصري عن فترة حرب الاستنزاف منذ سنوات طويلة، لأن الأجيال الجديدة لا تعرف شيء عن هذه الفترة، ومن هنا جاءت فكرة "الممر".
وأضاف: "بالفعل عملنا عليه منذ عام 2016 ومر بالعديد من التحديات حتى أصبح على الشاشة"، موضحا أنه لولا دعم القوات المسلحة لما خرج هذا الفيلم للنور.
ووجه منتج الفيلم، الشكر لإدارة المهرجان على عرضه للفيلم ولقائه بالجمهور السكندري عن قرب، والذي لمس فيه مدى استقبال الفيلم بحفاوة كبيرة، مؤكدا رغبة فريق العمل في التواجد ولكن ظروف تصوير منعتهم من ذلك، بالإضافة لعدم تمكن المخرج شريف عرفة من الحضور بسبب سفره لأداء العمرة.
هلال الصعيد
أكد الفنان محمد فراج والذي جسد شخصية المجند "هلال" أن مشاركته في الفيلم هو بمثابة وسام على صدره لأنه كان ضمن فريق هذا العمل الذى ووصفه بـ"العظيم"، خاصة أنه يقدم رسالة وطنية وفنية في توقيت حساس ورغم الصعوبات التي مروا بها أثناء التصوير إلا أنهم كانوا يقدموها بحب شديد.
وأضاف فراج، إن كواليس الفيلم كانت صعبة للغاية خاصة وأن تصوير المشاهد كانت في الصحراء، موضحا أن فترة التى تلقاها المشاركون في العمل كانت في مدرسة الصاعقة مع رجال القوات المسلحة على السلاح لمدة شهرين تقريبا، قائلاً: "كأننا في الجيش تماما".
وأكد، على أن حالة الحب جمعت جميع من شارك فى العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها فالكل كان على قلب واحد خاصة وأن العمل يتناول أحداث وطنية هامة وفارقة في تاريخ وطننا العزيز مصر، متمنيا استمرار تقديم أعمال مماثلة خلال المرحلة المقبلة.
محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية
قال الفنان محمد جمعة، إن الفيلم أكد على الدور الوطني الذي قام به أهل سيناء في حرب الاستنزاف حيث كانت هذه الفئة مهمشة دائما في الأعمال الفنية، مؤكدا أنه كان حريص على خروج اللهجة السيناوية بشكل صحيح وهذا جعله يبذل مجهود كبير مع مصحح اللهجات في حفظ اللهجة.
تكريم العمل
سلم الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، درع تكريم مهرجان الإسكندرية لصناع الفيلم، كما كرمتهم غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة التي منحتهم قلادة طلعت حرب.
وتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.