السيسي عن أزمة سد النهضة: «لولا 25 يناير مكنتش حصلت»

السيسي: احنا كدولة عملنا خطة متكاملة جدا من 2014 وشغالين فيها، ولغاية دلوقتي نفذنا منها 200 مليار جنيه، وهي عبارة عن إعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة

تحرير:فاطمة واصل - إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

السيسي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن سد النهضة قائلا: "منذ أسابيع شعرنا من التصريحات الرسمية المصرية في أعقاب الاجتماع الذي حضره وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث إننا نقترب من الوصول إلى نفق مظلم، لكن الاتصال التليفوني بينك وبين رئيس الوزراء الإثوبيي يعطي الأمل في إمكان العودة من جديد إلى مسار أفضل وأكثر اتساعا إلى حل سياسي".

وتساءل: "فهل الانطباع الذي بلغ الرأي العام المصري في البداية إننا في طريقنا إلى الوصول إلى الوصول إلى نفق مظلم هو الأصوب أم أن الانطباع الذي يتحدث عنه المراقبون الآن أنه ربما هناك انفراجة في الرأي العام؟". رد الرئيس السيسي قائلًا: "كلامي مش بيتغير معاكم، مفيش تحدي يقدر يأثر في مصر ومستقبلها، إلا ومصر