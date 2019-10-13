السيسي عن أزمة سد النهضة: «لولا 25 يناير مكنتش حصلت»

السيسي: احنا كدولة عملنا خطة متكاملة جدا من 2014 وشغالين فيها، ولغاية دلوقتي نفذنا منها 200 مليار جنيه، وهي عبارة عن إعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن سد النهضة قائلا: "منذ أسابيع شعرنا من التصريحات الرسمية المصرية في أعقاب الاجتماع الذي حضره وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث إننا نقترب من الوصول إلى نفق مظلم، لكن الاتصال التليفوني بينك وبين رئيس الوزراء الإثوبيي يعطي الأمل في إمكان العودة من جديد إلى مسار أفضل وأكثر اتساعا إلى حل سياسي".
وتساءل: "فهل الانطباع الذي بلغ الرأي العام المصري في البداية إننا في طريقنا إلى الوصول إلى الوصول إلى نفق مظلم هو الأصوب أم أن الانطباع الذي يتحدث عنه المراقبون الآن أنه ربما هناك انفراجة في الرأي العام؟".
رد الرئيس السيسي قائلًا: "كلامي مش بيتغير معاكم، مفيش تحدي يقدر يأثر في مصر ومستقبلها، إلا ومصر
وتساءل: "فهل الانطباع الذي بلغ الرأي العام المصري في البداية إننا في طريقنا إلى الوصول إلى الوصول إلى نفق مظلم هو الأصوب أم أن الانطباع الذي يتحدث عنه المراقبون الآن أنه ربما هناك انفراجة في الرأي العام؟".
رد الرئيس السيسي قائلًا: "كلامي مش بيتغير معاكم، مفيش تحدي يقدر يأثر في مصر ومستقبلها، إلا ومصر تقدر تجابهه وتتعامل معاه، إلا حاجة واحدة، إن إنتوا يا مصريين تاكلوا بلدكم في تحدي ومخاطر، وهي موجودة في كل عصر ووقت، غير وحدة المصريين وثباتهم أي حاجة تانية ليها حل".
وأضاف الرئيس، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدول في منطقتنا ومنهم مصر هو تماسك شعبها واستمراره وعدم خروجه ضد دولته، قائلًا: "أنا بحلف بالله أي حاجة سهلة إلا أن أنتم يا مصريين تضيعوا بلدنا"، قائلًا: "الهدف هو الانتصار علينا بلا قتال، طب مين يعمل دا؟ احنا واحنا مش واخدين بالنا إننا بنعمل كده، كله إلا بلدنا، احنا زائلين وهي باقية".
وكشف السيسي: "إذا لم تكن 2011 كان هيبقى في اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد، لكن لما البلد كشفت ضهرها وأنا آسف عرت كتفها فأي حاجة تتعمل، ولو مخدتوش بالكم هيتعمل فيكم أكتر من كدا"، موضحًا: "جيش قوي وقادر إن شاء الله، الباقي أن احنا نبقى قاعدين بنتحرك في بناء بلدنا والتنمية، مش هنوصل لكل هدفنا في يوم وليلة".
وقال: "ابتدينا نتحرك بعد ما توليت المسوؤلية وفي مارس 2015 كان في لقاء في الخرطوم، واتفقنا على اتفاق إطاري من 10 نقاط، أهمهم: أسلوب التشغيل وملء الخزان لا يضر ضرر بالغ بمصر، وإذا لم نتوصل لاتفاق واحتجنا لوسيط رابع معنا لحل الأمر، ودا الإطار اللي بنتحرك فيه من وقتها لغاية دلوقتي"، متابعًا: "لازم اللي يحدد حجم الضرر اللي ممكن نتحمله وحجم المياه اللي من الممكن حجزها وكام سنة، هم فنيين من الدول الثلاثة، وخلال السنوات اللي فاتت مقدرناش نوصل لاتفاق".
وتابع: "دايما يا مصريين تعاملوا بتوازن وحكمة مع المصريين، وكنت متابع تعليقات مواقع التواصل ولقيت إننا مبالغين جدا في ردود أفعالنا، حتى الإعلاميين القضية متتحلش كدا، تتحل بالحوار والهدوء، وبدأنا نقول طالما مش قادرين نوصل لاتفاق يبقى يكون في طرف رابع"، قائلًا: "احنا كدولة عملنا إيه من 2014 لحد النهاردة، الموضوع مكانش عبارة عن إجراءات بنعملها للتفاوض فقط دون إعداد، لأن احنا بالفعل حجم المياه المتاح لينا بالكامل مبقاش كافي لينا، احنا دلوقتي بالمعايير الدولية دخلنا في مستوى الفقر المائي".
واستكمل: "احنا كدولة عملنا خطة متكاملة جدا من 2014 وشغالين فيها، ولغاية دلوقتي نفذنا منها 200 مليار جنيه، وهي عبارة عن إعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة، وإنشاء حجم ضخم من محطات المياه بالتحلية، وفي 2020 هيزيد الرقم حوالي 70 مليار، وفي 2037 الرقم هيوصل لـ900 مليا ر جنيه، والكلام دا مش معمول لمجابهة فقط سد النهضة، لكن عشان احنا لازم نوفر المياه اللازمة عشان النمو كبشر وعدد، وعشان خططنا متبقاش متأخرة، واتفقت مع رئيس وزراء اثيوبيا نلتقي في موسكو ونتحدث في الموضوع، عشان نحل المسألة دي بشكل أو بآخر".