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بلومبيرج: الجنيه الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي

أكدت وكالة بلومبيرج أن الجنيه المصري يعد الأفضل للمستثمرين حاليا، خاصة في ظل ارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لتصل إلى 20 مليار دولار منذ قرار التعويم
تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة. وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، إذ واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية. وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل سعر للدولار بنحو 16.30 جنيه للبيع.
20 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ التعويم قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي. وبحسب بيانات المالية، فقد سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين
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بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه وCIB أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لتنخفض العملة الخضراء بنحو قرشين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بنحو قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.30 جنيه للبيع، و16.20 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء.
صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
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دولارات

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.37 جنيه للبيع، و16.27 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يرتفع في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك العقاري المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك بلوم بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
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