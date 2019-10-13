بلومبيرج: الجنيه الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي

أكدت وكالة بلومبيرج أن الجنيه المصري يعد الأفضل للمستثمرين حاليا، خاصة في ظل ارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لتصل إلى 20 مليار دولار منذ قرار التعويم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

الجنيه المصري

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة. وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، إذ واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية. وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل سعر للدولار بنحو 16.30 جنيه للبيع.

20 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ التعويم قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي. وبحسب بيانات المالية، فقد سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين