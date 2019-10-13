بلومبيرج: الجنيه الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي

أكدت وكالة بلومبيرج أن الجنيه المصري يعد الأفضل للمستثمرين حاليا، خاصة في ظل ارتفاع الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية لتصل إلى 20 مليار دولار منذ قرار التعويم
قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الجنيه المصري يبقى مفضلا للمستثمرين الذين يقترضون بالعملات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة ثم يستثمرون في الديون المحلية للدول التي ترتفع فيها الفائدة.
وأوضحت الوكالة أن الجنيه المصري استطاع تحقيق أكبر مكسب له خلال الأسبوع الماضي منذ منتصف سبتمبر 2019، إذ واصل رحلة الصعود التي جعلت منه الأفضل أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام بعد الهريفنيا الأوكرانية.
وارتفع سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك بواقع قرشين خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل سعر للدولار بنحو 16.30 جنيه للبيع.
20 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ التعويم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات المالية، فقد سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين
20 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ التعويم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات المالية، فقد سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية حوالي 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو الماضي.
وسجلت استثمارات الأجانب فى الأذون نحو 276.64 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 291.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
ومع بداية العام الجاري 2019، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.
السوق المصرية الأفضل في إفريقيا
حسب وكالة بلومبيرج الأمريكية، فإن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019.
وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 7 سنوات، يمثل دافعا جديدا للمستثمرين في الديون المحلية، والذين يتطلعون لزيادة عائداتهم، مؤكدة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال الأعلى في الأسواق الناشئة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما انخفض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتوقعت وحدة بحوث «برايم» القابضة، استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر، ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2%.
وترى إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات، ساهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاكتتاب فى الأذون والسندات بمبالغ كبيرة.
وأضافت "أحمد" أن التوقعات بخفض جديد لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل أدت إلى زيادة الاستثمارات في أدوات الدين بنسبة كبيرة.
بينما يرى محمد ماهر المحلل المالي، أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى هذه الأوراق المالية ساعد بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى ساهم فى تراجعه بشكل ملحوظ.
زيادة الاستثمارات تدفع الجنيه إلى مواصلة الصعود
توقع تقرير صادر عن بنك استثمار «بلتون»، أن يستمر سعر الجنيه في الارتفاع أمام الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية خلال العام.
وقال بلتون: "نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار بتدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، ما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه".
وأضاف: "ما زلنا نرى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+".
كما توقع «بلتون» استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020.