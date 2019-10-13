جريمة

في حادث الواحات.. إحالة الإرهابي عبد الرحيم المسماري للمفتي

تحرير:التحرير ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
الإرهابي عبد الرحيم المسماري
الإرهابي عبد الرحيم المسماري
أحالت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، من أصل 43 متهمًا فى قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، إلى فضيلة المفتى، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" بتهمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية. وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
كشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق ان المتهم المسمارى
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إصابة شخص في انفجار داخل محل «فول وطعمية» بالشرقية

شهدت منطقة كفر الإشارة التابعة لدارة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية"، ما أسفر عنه إصابة صاحب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
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شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.
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ربة منزل تقيم دعوى نفقة ضد زوجها بتمويل من والده

جعبة محكمة الأسرة عامرة دائمًا بكثير من القضايا الغنية بالتفاصيل الإنسانية، كان من بينها دعوى نفقة أقامتها ربة منزل ضد زوجها، بعد مغادرته مسكن الزوجية ورحيله عنه للزواج بأخرى، وامتناعه بعد ذلك عن رؤية أبنائه والإنفاق عليهم، حتى فوجئت الزوجة بوالد زوجها يطالبها بعمل توكيل لمحامٍ، وبسؤالها له عن السبب فوجئت بأنه يريد إقامة دعوى نفقة لها ولأطفالها ضد ابنه، إذ يراه ابنا عاقا لوالديه، وظالما لزوجته وأبنائه الذين يمتنع عن رؤيتهم والإنفاق عليهم رغم أنه حي يُرزق، ولديه عمل ثابت وقدرة مالية لتأسيس أسرة جديدة والإنفاق عليها.
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ضبط 66 قضية تموينية و21 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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المستشار- محمد- شرين- فهمى (2)

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بخلية داعش لـ23 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والترويج للتنظيم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكوين جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالقانون وتعطيل العمل بالدستور، عن طريق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب جرائم من شأنها الإخلال بالأمن العام بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بالبلاد، وتعريض أمنه للخطر، ومن أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
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