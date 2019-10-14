جريمة

مأساة عامل أصيبت ابنته بالسرطان فقتل أباه وانتحر

المنتحر كبّل أباه وخنقه ولف جثته فى بطانية وحفر له قبرًا أسفل سريره وغطى الجثمان بخرسانة أسمنتية.. أبناء الفقيد استشعروا غيابه وبحثوا عنه حتى عثروا على مقبرته
تحرير:سماح عوض الله ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
جثة على شريط القضبان - أرشيفية
جثة على شريط القضبان - أرشيفية
«غلبان وفى حاله.. يمكن بيتعاطى مخدرات زي كتير من الشباب.. لكنه فى كل الأحوال مش بتاع مشاكل.. شغال يوم آه وعشرة لأ.. وده سبب مشاكله مع زوجته وطلاقه منها ومشكلاته مع أبيه وأمه كذلك»، هكذا لخص أهالي منطقة بولاق الدكرور أزمة الشاب «حمادة محمود» الذى قتل والده المسن لرفض الأخير منحه أموالا، ودفن جثة أبيه أسفل سريره، مستغلا ذهاب والدته للإقامة عند ابنتها عدة أيام، بينما تبين انتحار المتهم، حيث عثر الأهالي عليه ممزقا على قضبان السكة الحديد فى إمبابة عقب اكتشاف جثة والده بسبب رائحة تعفنها.
أحد أصدقاء الشاب المنتحر أكد أن الضغوط كانت كثيرة على صديقه الراحل، إذ إنه "أرزقي" عمله متقطع، لم يكن يمتلك أموالا للإقامة فى شقة منفصلة مع زوجته وطفليه "عبد الرحمن وبسملة"، وكانوا يقيمون جميعًا فى شقة والده الكائنة بالطابق الأرضي، وبسبب سوء أحواله المعيشية اختلف مع زوجته التي طلبت الطلاق، وبعد ذلك
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انقلاب أتوبيس ركاب صدمته سيارة نقل في الوايلي

شهد شارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي بالقاهرة، حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم، حيث اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس مخصص لنقل الركاب، ما تسبب فى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات بين الركاب، بينما تجمهر الأهالي والمارة حول مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة 6 مواطنين بإصابات تتنوع بين كدمات وسحجات جراء التصادم، وتسبب الحادث فى تكتل مروري وإعاقة حركة السير، وتمت الاستعانة بأوناش المرور لتنحية السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة.
عادل -شكل

«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
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«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
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لحظات رعب تلاميذ مدرسة المرج في انفجار أسطوانة غاز

دوي انفجار هائل هز أرجاء منطقة المرج، اليوم الإثنين، حالة من الفزع الشديد انتابت الأهالي، ازداد الأمر خطورة مع انهيار السور الفاصل بين عقار سكني وإحدى المدارس، أصوات صراخ التلاميذ سيطرت على الموقف، كر وفر، الجميع يهرول مغادرا محراب العلم خوفا من موت وشيك، لكن تدخل عقلاء المنطقة والقائمين على إدارة المدرسة أعاد قدرا من الهدوء مع تنظيم عملية إخلاء المدرسة من التلاميذ حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع وصول قوات الشرطة مدعومة برجال الإنقاذ البري وخبراء المفرقعات.
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جثث

مقتل أم وطفلتها.. وإلقاء نجلها من الشرفة بأبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، وخاصة رجال مباحث أبو النمرس بالتعاون مع قوات الأمن، بذل جهود البحث والتحري لكشف غموض مذبحة أسرية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، إذ عثر الأهالي على ربة منزل وطفلتها مقتولتين، وتبين إلقاء نجل السيدة الثاني من شرفة المنزل، فيما أثارت الجريمة فزع الأهالي من بشاعتها، وعدم علمهم بهوية الفاعل ودوافعه، وبإخطار نيابة مركز الجيزة أمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، مع تكليف خبراء الطب الشرعي بتشريح الجثمانين لتحديد توقيت الوفاة، ووضع تصور لكيفية ارتكاب الجريمة.
جثة

شتمته في التليفون.. سباك يقتل خطيبته بالبحيرة

شهدت عزبة خالد التابعة لدائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، واقعة قتل مؤسفة، حيث تعدى سباك على خطيبته بالضرب حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما، وتم نقلها على الفور لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بالقسم لمعاينة مكان الحادث وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لتولي التحقيقات، وتلقى اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا من مدير مباحث البحيرة، يفيد بوصول «نرمين. ف. خ. ا»، 20 عامًا، ربة منزل، وتقيم بعزبة خالد شارع المحكمة دائرة القسم، وبها إصابات متفرقة بالجسم وفارقت الحياة عقب وصولها المستشفى.
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