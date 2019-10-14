مأساة عامل أصيبت ابنته بالسرطان فقتل أباه وانتحر

المنتحر كبّل أباه وخنقه ولف جثته فى بطانية وحفر له قبرًا أسفل سريره وغطى الجثمان بخرسانة أسمنتية.. أبناء الفقيد استشعروا غيابه وبحثوا عنه حتى عثروا على مقبرته

تحرير:سماح عوض الله ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

«غلبان وفى حاله.. يمكن بيتعاطى مخدرات زي كتير من الشباب.. لكنه فى كل الأحوال مش بتاع مشاكل.. شغال يوم آه وعشرة لأ.. وده سبب مشاكله مع زوجته وطلاقه منها ومشكلاته مع أبيه وأمه كذلك»، هكذا لخص أهالي منطقة بولاق الدكرور أزمة الشاب «حمادة محمود» الذى قتل والده المسن لرفض الأخير منحه أموالا، ودفن جثة أبيه أسفل سريره، مستغلا ذهاب والدته للإقامة عند ابنتها عدة أيام، بينما تبين انتحار المتهم، حيث عثر الأهالي عليه ممزقا على قضبان السكة الحديد فى إمبابة عقب اكتشاف جثة والده بسبب رائحة تعفنها.

أحد أصدقاء الشاب المنتحر أكد أن الضغوط كانت كثيرة على صديقه الراحل، إذ إنه "أرزقي" عمله متقطع، لم يكن يمتلك أموالا للإقامة فى شقة منفصلة مع زوجته وطفليه "عبد الرحمن وبسملة"، وكانوا يقيمون جميعًا فى شقة والده الكائنة بالطابق الأرضي، وبسبب سوء أحواله المعيشية اختلف مع زوجته التي طلبت الطلاق، وبعد ذلك

أحد أصدقاء الشاب المنتحر أكد أن الضغوط كانت كثيرة على صديقه الراحل، إذ إنه "أرزقي" عمله متقطع، لم يكن يمتلك أموالا للإقامة فى شقة منفصلة مع زوجته وطفليه "عبد الرحمن وبسملة"، وكانوا يقيمون جميعًا فى شقة والده الكائنة بالطابق الأرضي، وبسبب سوء أحواله المعيشية اختلف مع زوجته التي طلبت الطلاق، وبعد ذلك أصيبت ابنتهما "بسملة" بمرض السرطان اللعين، ما زاد من بؤس والدها الذى انتهى به المطاف إلى قتل أبيه ثم الانتحار.

بيسأل على شغل

أكدت تحريات رجال المباحث أن الابن القاتل كان دائم الشجار مع أبيه، وذلك بسبب زواج والده بسيدة أخرى، واتهام الشاب له بتمييز زوجته الثانية على أمه وإخوته، علاوة على سوء الحالة المادية للمتهم، كما أن والده المجني عليه باع مؤخرًا حصة من منزل ميراث مشترك له، ورفض منح ابنه أموالا من ثمن البيت رغم علمه بسوء الأحوال المادية لنجله ومرض طفلته بالسرطان.



موظف بالمعاش بدأ يعمل مقاول تشطيبات بعد تقاعده، يُدعى "سيد عمارة"، من جيران ومعارف الابن المنتحر، أعرب عن حزنه بسبب جريمتي قتل الأب والانتحار، قائلًا عن الابن القاتل: «ميستاهلش المآسي اللى حصلت له دي كلها، مكنش بيتأخر على الشغل، وكان بيلف كتير على شغل وبيجي يسألني كتير لو فيه شغل، ومرة واحدة بس عديت عليه أطلب شغل قالي معلش عيالي عندي، وأنا عارف إنه بيحب عياله قوي، وإنه كان حزينا أشد الحزن على مرض ابنته بسملة، كما كان الشاب يعاني من ظروف مادية قاسية، حتى أنه فى أوقات لم يكن يمتلك الجنيه الواحد، إذ كان من الممكن أن يقترض 20 أو 50 جنيها فقط".

وداع ابنته

جيران الشاب المنتحر أشاروا إلى أن أحوال الشاب المادية السيئة أوقعت الطلاق بينه وبين زوجته منذ 3 سنوات، وغادرت الزوجة المنطقة وعلموا في ما بعد أنها بحثت عن عمل ووجدت فرصة كعاملة نظافة فى مستشفى، وبعد الطلاق لم تقع خلافات بينها وبين طليقها، إذ كانت تعمل للإنفاق على طفليها، وتسمح للصغيرين بزيارة والدهما وقضاء يوم معه كلما طلب ذلك، بينما زاد مرض طفلتها اللعين من معاناتها، وقالوا عنها: "ربنا يصبرها ويقويها ويعينها.. ست بميت راجل.. كانت طيبة وكلنا بنحبها وبنسأل عنها وزعلنا لمرض بنتها، وأقارب لها أخبرونا أنها باتت عاملة نظافة فى مستشفى، وسرعان ما تنهى عملها وتهرول إلى ابنتها التى يتم احتجازها من فترة إلى أخرى بمستشفى لتلقى علاج لأورام السرطان".





كان من الحاضرين فى المنزل محل جريمة قتل فني المحارة لوالده، زوجة عم مطلقة «حمادة» التى كانت تبكي على حال الأسرة المكلومة فى حسرة، وهى تقول: "مش مصدقة إن حمادة يعمل كده.. أكيد غصب عنه حتى إنه لم يحتمل الموقف وانتحر".

وتؤكد السيدة أن الشاب اتصل بابنته "بسملة" ليودعها قبل انتحاره، إذ ظل يقول لها: "أنا بحبك قوى يا بنتي ربنا يشفيكِ يا حبيبتي إنت وحشاني قوى وبتوحشيني قوى خدي بالك من نفسك"، وبعدما أفضت الطفلة بتفاصيل المكالمة الأخيرة مع أبيها، وصلت لأمها أخبار انتحار والد طفليها وجريمة قتل والده.

اختفاء الأب

شقيق "حمادة" لاحظ غياب والدهما "محمود" على المعاش، بعد ذهاب زوجته لزيارة ابنتها والإقامة لديها لعدة أيام بمنطقة شبرا، وارتاب فى الاختفاء الغامض، وذهب لإبلاغ الشرطة بغياب أبيه وغلق هاتفه المحمول، وبإعادة التفتيش فى الشقة محل سكن الأب، فوجئ نجله المُبلغ وقريب لهما بمصطبة أسمنتية حديثة أسفل سرير الأب، قاما بنقبها لتفاجئهما رائحة كريهة تنبعث من القبة الأسمنتية، وعلى الفور استدعيا الشرطة التى كشفت جثة الأب، وكانت الجثة ملفوفة فى بطانية، ومكبلة اليدين بقطعة قماش، وبجوار الجثة منشفة "فوطة" وجلباب حريمي، وكانت الجثة فى حالة تعفن.





تبين مقتل الأب، وقيام القاتل بحفر أرضية الحجرة ودفن جثمان الأب المجني عليه فيها، وطمسها بخرسانة أسمنتية، وارتاب المبلغون فى "حمادة"، لأنه دائم الخلاف مع أبيه وطلب الأموال منه، وحضر رجال المعمل الجنائي لمعاينة ورفع الجثمان لإحالته إلى الطب الشرعي للتشريح وبيان أسباب وتوقيت الوفاة وكيفية حدوثها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة لدفن الجثمان، بينما أخذت الشرطة تبحث عن المشتبه فيه "حمادة" نجل القتيل.





أشلاء على شريط القطار

فى نهاية يوم اكتشاف الجثة، تلقى قسم إمبابة بلاغًا باصطدام قطار آتٍ من مدينة إيتاى البارود بالبحيرة في اتجاه القاهرة، بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وبرفع أشلاء الصريع على شريط السكة الحديد تبين أنه "حمادة" فنى المحارة المتهم بقتل والده.