السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»
تحرير:فاطمة واصل - إسلام الشاذلي
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
الرئيس السيسي
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
وأضاف الرئيس: "اللي أقدر أقوله لكم أن احنا جيش قادر، وترتيبه متقدم جدا يعني، إذا كانت المنطقة بتقابل تطورات ومشاكل كتير فاحنا بحاجتين نقدر نواجه ده، أولًا إلا نتدخل في شؤون الدول بالإضرار أو عمليات سلبية بل نسعى لإيجاد قاعدة للحوار والنقاش، والنقطة التانية مساعدة الدول التي حصلت لها تحديات زي سوريا،
وأضاف الرئيس: "اللي أقدر أقوله لكم أن احنا جيش قادر، وترتيبه متقدم جدا يعني، إذا كانت المنطقة بتقابل تطورات ومشاكل كتير فاحنا بحاجتين نقدر نواجه ده، أولًا إلا نتدخل في شؤون الدول بالإضرار أو عمليات سلبية بل نسعى لإيجاد قاعدة للحوار والنقاش، والنقطة التانية مساعدة الدول التي حصلت لها تحديات زي سوريا، طب ليه تدخلوا في شمال سوريا ليه؟ مين اللي عمل كدا في سوريا؟ اللي عمل كدا في سوريا أهلها، إزاي؟ هو المطلوب بس إشعال الموقف، فالتليفون اللي معاك هو جهاز بيديني كل تفاصيل شخصية حاملة، ويتحول لدراسات بحواسب عمالقة كبيرة وتقسم المجتمعات لشرائح كل واحدة منها لها خصائص ومن خلالها نقدر نستهدف فئة جوا الشريحة عشان نعمل بيها الإشعال، ومن ثم يتحرك الجميع، ولما اتحركنا خلاص راحت البلد".
وتابع: "الحاجة الوحيدة اللي إنت لازم تصر عليه عدم المساس بمؤسسات البلد من أول مؤسسة الرئاسة لأي مؤسسة، في دستور وفي قانون ونظام، إنما حد يشعل لك الموقف ويخليك يتحرك، كله يزول إلا أن تزول مصر، طب أنا بقول كدا ليه، إذا كان سلامة 100 مليون مصري مرتبطة بيا أنا، يا دا أنا أرخص تمن أقدمه، إنما إنتوا 100 مليون إنسان وإنسانة ممكن من غير ما تقصدوا أن إنتوا تضيعوها، واللي بيحصل حوالينا ربنا إدانا نموذج حوالينا محلول، اللي حصل محصلش باعتداء مباشر، وأنا قولت الكلام دا كتير جدا، وهدفي إني أعمل نوع من أنواع الممانعة".
وقال الرئيس: "كان في إجماع عربي واحد باستثناء دولة أو اتنين برفض التدخل في سوريا، لكن اللي تدخل في سوريا وممكن ييجي يتدخل في مصر لن يحدث ذلك إلا بضعفنا، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ميصحش إني أقول كدا، والله لن يستطيع أبدا، طب حد يفكر كدا يقرب من مصر".