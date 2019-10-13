السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

تحرير:فاطمة واصل - إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

الرئيس السيسي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".

وأضاف الرئيس: "اللي أقدر أقوله لكم أن احنا جيش قادر، وترتيبه متقدم جدا يعني، إذا كانت المنطقة بتقابل تطورات ومشاكل كتير فاحنا بحاجتين نقدر نواجه ده، أولًا إلا نتدخل في شؤون الدول بالإضرار أو عمليات سلبية بل نسعى لإيجاد قاعدة للحوار والنقاش، والنقطة التانية مساعدة الدول التي حصلت لها تحديات زي سوريا،