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السيسي عن العدوان التركي: «اللي عمل كده في سوريا أهلها»

تحرير:فاطمة واصل - إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ الرئيس في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن الاضطربات الموجودة في المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، وأجاب الرئيس: "كتير منكم كان بيسأل ليه الجيش في مصر بيجيب معدات كتير متقدمة ليه، احنا دولة مش معتدية ابدا ولا تسعى إلى التدخل في شؤون الآخرين هي دولة عايزة تحافظ على حدودها وعلى أرضها وأمنها القومي ومصالحها، فكان لابد للجيش أنه يكون في خطة للحصول على معدات، في ظل التطور الكبير اللي حصل في نظم التسليح المختلفة، ولم نعلن عن ذلك، لعدم إيصال رسائل مغلوطة".
وأضاف الرئيس: "اللي أقدر أقوله لكم أن احنا جيش قادر، وترتيبه متقدم جدا يعني، إذا كانت المنطقة بتقابل تطورات ومشاكل كتير فاحنا بحاجتين نقدر نواجه ده، أولًا إلا نتدخل في شؤون الدول بالإضرار أو عمليات سلبية بل نسعى لإيجاد قاعدة للحوار والنقاش، والنقطة التانية مساعدة الدول التي حصلت لها تحديات زي سوريا،
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بعد نجاحها.. نائبة تُطالب بتطبيق «الزراعة المستدامة»

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اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

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البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
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السيسي: الدولة تدرك مدى شدتها والشعب راغبا في التضحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوستنا أنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، التي عكست إيمانًا عميقًا بشرف وعدالة، القضية التي حمل أبناء مصر على أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبنائها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أوضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية ودرسًا يتلقاه طلابها حتى يومنًا هذا.
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إعدام 9 مدنيين.. جرائم العدوان التركي على سوريا تفضح النوايا

?العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين موالين لأنقرة بـ"إعدام" تسعة مدنيين رميا بالرصاص، وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ"الحرة" اليوم، إن "المدنيين التسعة أعدموا خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض"، مشيرا إلى أن بينهم رئيسة حزب كردي محلي.
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وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
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بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
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