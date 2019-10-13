عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.

وخفض بنسبة 20% مقابل عمليات المقاصة والتسوية لصالح شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للمقابل الذي كانت تتقاضاه البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف. وأضاف عمران، أنه تم أيضا خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50%