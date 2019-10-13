«تعليم الإسكندرية»: تحويل أول مدرسة صناعية لعسكرية نقلة نوعية

تحرير:محمد مجلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والإنتاج لمصر المستقبل، وتحويل بعض المدارس الصناعية لمدارس عسكرية يمثل نقلة نوعية لهذه النوعية من التعليم مما يعيد الانضباط لجميع الطلاب ويساهم في توعيتهم بدور القوات المسلحة في حماية الوطن داخليا وخارجيا، وكذلك الدور البارز في المشروعات التنموية القومية. وأشار الديب إلى ظاهرة التحاق العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بمدارس التعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" رغم حصولهم على مجاميع مرتفعة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة.

وأضاف الديب، ان ذلك يأتي في إطار السعي الدائم لتنمية الشخصية المصرية وخلق جيل قادر على حمل لواء الوطن في التنمية والإنتاج، وأثنى على افتتاح مدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية، كأول مدرسة ثانوية صناعية بالإسكندرية يتم تحويلها إلى مدرسة ثانوية صناعية عسكرية.قال أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، إنه