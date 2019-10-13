الكبد يجدد نفسه.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ عليه

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة قليلة من السكر، ما يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، ومن ثم يكون لها تأثير جيد في الكبد؛ لذا يجب تناولها باستمرار

تحرير:إسراء سليمان ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أمراض الكبد

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، لذا إذا تعرض للتلف، سيحدث خلل كبير في جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، وعند الحديث عن الوظائف المهمة التي يقوم بها الكبد، ستجدها تتمثل في إفراز العصارة المهمة في عملية الهضم، وتخليص الجسم من السموم الضارة، إضافة إلى إنتاج الكوليسترول الجيد؛ لذا عندما يُصاب الكبد بالتلف، ينتج عن ذلك آثار مدمرة، قد تؤدي إلى الوفاة، وبالنسبة للعقاقير الطبية، فقد لا تكون جيدة بشكل كبير في مثل هذه الحالات، لذا يجب تناول أطعمة تعزز من صحته، نقلًا عن "daily health post".

جميع الأجهزة الحيوية في الجسم مهمة بشكل كبير، ولكن الكبد يختلف كثيرًا، حيث يقوم بدور الفيلتر في الجسم، فينظف 1450 ملليلترا من الدم كل دقيقة، إضافة إلى ذلك، يطرد المواد الكيميائية والسامة خارج الجسم، من خلال البول، كما أنه العضو الرئيسي المسؤول عن استقلاب الأدوية (الاستقلاب يعني العمليات الحيوية التي