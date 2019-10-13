الكبد يجدد نفسه.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ عليه

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة قليلة من السكر، ما يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، ومن ثم يكون لها تأثير جيد في الكبد؛ لذا يجب تناولها باستمرار
الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، لذا إذا تعرض للتلف، سيحدث خلل كبير في جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، وعند الحديث عن الوظائف المهمة التي يقوم بها الكبد، ستجدها تتمثل في إفراز العصارة المهمة في عملية الهضم، وتخليص الجسم من السموم الضارة، إضافة إلى إنتاج الكوليسترول الجيد؛ لذا عندما يُصاب الكبد بالتلف، ينتج عن ذلك آثار مدمرة، قد تؤدي إلى الوفاة، وبالنسبة للعقاقير الطبية، فقد لا تكون جيدة بشكل كبير في مثل هذه الحالات، لذا يجب تناول أطعمة تعزز من صحته، نقلًا عن "daily health post".
جميع الأجهزة الحيوية في الجسم مهمة بشكل كبير، ولكن الكبد يختلف كثيرًا، حيث يقوم بدور الفيلتر في الجسم، فينظف 1450 ملليلترا من الدم كل دقيقة، إضافة إلى ذلك، يطرد المواد الكيميائية والسامة خارج الجسم، من خلال البول، كما أنه العضو الرئيسي المسؤول عن استقلاب الأدوية (الاستقلاب يعني العمليات الحيوية التي
جميع الأجهزة الحيوية في الجسم مهمة بشكل كبير، ولكن الكبد يختلف كثيرًا، حيث يقوم بدور الفيلتر في الجسم، فينظف 1450 ملليلترا من الدم كل دقيقة، إضافة إلى ذلك، يطرد المواد الكيميائية والسامة خارج الجسم، من خلال البول، كما أنه العضو الرئيسي المسؤول عن استقلاب الأدوية (الاستقلاب يعني العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم من أجل إنتاج الطاقة)، كما يعمل الكبد على تنظيم معدلات الدم في الجسم، ويفرز العصارة الصفراوية في الأمعاء، إضافة إلى أنه العضو الوحيد الذي يمكنه تجديد نفسه. ولسوء الحظ، يتسبب مرض الكبد في أضرار جسيمة بمرور الوقت، ما يعرض صحتك للخطر الشديد.
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ما مرض الكبد؟
يمكن أن ينتقل مرض الكبد وراثيا، أو بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، التي تلحق الضرر بالكبد؛ مثل الفيروسات، كما أن السمنة تؤدي أيضًا إلى تلف الكبد، وبمرور الوقت، يؤدي تلف الكبد إلى تليفه، ما قد ينتج عنه فشل الكبد. وفى ما يلي بعض الأعراض التي تتبع مرض الكبد:
اصفرار الجلد والعينين (يُعرف أيضًا باسم اليرقان)
آلام وتورم في البطن
تورم في الساقين والكاحلين
حكة في الجلد
لون البول الداكن
لون البراز الشاحب، أو البراز الممزوج بالدم
التعب المزمن
الغثيان أو القيء
فقدان الشهية
إذا كنت تشك في احتمال إصابتك بأمراض في الكبد، فيجب التحدث إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن، من أجل إجراء التشخيص المناسب.
أمراض الكبد الدهنية
يعد مرض الكبد الدهني أحد أكثر أشكال أمراض الكبد الشائعة، ويحدث نتيجة الإفراط في استهلاك السكريات، فالأشخاص المصابون بمرض الكبد الدهني غالبًا تكون أجسامهم مقاومة للأنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم، ويحول الكبد هذا السكر الزائد إلى دهون، يؤثر تراكمها فى قدرة الكبد على التعامل مع المهام اليومية.
يمكنك التخلص من مرض الكبد الدهني من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة:
خفض كمية البروتين الذي تتناوله سوف يساعد في الحد من تراكم النفايات السامة.
زيادة كمية الكربوهيدرات التي تتناولها تتناسب مع كمية البروتين الذي تتناوله.
تناول الفيتامينات والأدوية الموصوفة من قبَل الطبيب.
الحد من تناول الملح، حيث يؤدي إلى تفاقم تراكم السوائل والتورم في الكبد،
وللالتزام بنظام غذائي صحي، في ما يلي بعض الأطعمة المهمة التي يجب استهلاكها للشفاء من مرض الكبد:
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1- الموز
يحتوي الموز على oligosaccharide، وهو نوع من الكائنات الحية التي تغذي البكتيريا المفيدة في أمعائك، هذه الألياف الغذائية تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم والكبد من خلال تقليل امتصاصها، ووجدت دراسات أخرى أن تناول الموز قد تكون له فوائد كبيرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والذين هم أكثر عرضة للمعاناة من مرض الكبد.
2- البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة هي مصدر مهم لفيتامين A وفيتامين B5 وB6 والثيامين والنياسين والريبوفلافين، كما أنها تحتوي أيضًا على نسبة قليلة من السكر، ما يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، ويكون له تأثير جيد فى الكبد.
3- الخضراوات النيئة
الألياف غير القابلة للذوبان مهمة بشكل كبير من أجل وظائف الكبد؛ لأن هذه الألياف تمتص الصفراء التي تحتوي على سموم الكبد، إضافة إلى ذلك، تحتوي الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف أيضًا على عناصر مغذية تعزز من صحة الكبد.
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