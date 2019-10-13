تطبيق الحد الأدنى للأجور في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

النواب

توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور. وقالت "خضر"، في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، "أن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه".

وشددت "نائبة البرلمان"، على أن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصري، وليست "منحة" أو "هبة" من الدولة للعاملين، فعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن.وتابعت "خضر"، أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس