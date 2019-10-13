تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

انتخابات تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.