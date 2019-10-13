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تونس: 17.8% نسبة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، أن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت حتى ظهر اليوم الأحد، نسبة 17.8%. وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدوائر الانتخابية بالخارج بلغت حتى الآن 14.7%. وناشدت المواطنين التونسيين داخل البلاد وخارجها، التوجه إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني، واختيار من سيتولى مقاليد السلطة في البلاد على مدار الخمس سنوات المقبلة.

يشار إلى أن عملية الاقتراع في الجولة الرئاسية الثانية بدأت صباح اليوم داخل تونس، واستمرت على مدار ثلاثة أيام خارجها، اعتبارا من أمس الأول الجمعة، حيث سارع الناخبون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها كل من: أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي.

الحرب-في- سوريا (15)

نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

بدأ الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في الجولة الثانية التي يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في الترتيبين الأول والثاني في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأي منهما تولي منصب سياسي.
الحرب-في- سوريا (16)

تركيا: تصفية 480 مقاتلا كرديا منذ بدء «نبع السلام»

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية نبع السلام، قد بلغت 480 مسلحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "الأناضول" التركية. ويوم الأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، إذ تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.
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انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

بدأ الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في الجولة الثانية التي يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في الترتيبين الأول والثاني في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأي منهما تولي منصب سياسي.
نبيل القروي

تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
نبيل -القروي

«المرشح المسجون» يُعلن تصدر حزبه الانتخابات في تونس

قال المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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