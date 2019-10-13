إصابة شخص في انفجار داخل محل «فول وطعمية» بالشرقية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

حريق - أرشيفية

شهدت منطقة كفر الإشارة التابعة لدارة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية"، ما أسفر عنه إصابة صاحب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخماداها، فيما أسفر الحريق عن إصابة صحاب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. جرى نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمى، لتلقى افسعافات