جريمة

إصابة شخص في انفجار داخل محل «فول وطعمية» بالشرقية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
شهدت منطقة كفر الإشارة التابعة لدارة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية"، ما أسفر عنه إصابة صاحب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، تمكنت من السيطرة على النيران وإخماداها، فيما أسفر الحريق عن إصابة صحاب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. جرى نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمى، لتلقى افسعافات
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الإرهابي عبد الرحيم المسماري

في حادث الواحات.. إحالة الإرهابي عبد الرحيم المسماري للمفتي

أحالت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، من أصل 43 متهمًا فى قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، إلى فضيلة المفتى، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" بتهمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية. وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
اشارة-مرور (3)

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.
خلافات-زوجية-طلاق

ربة منزل تقيم دعوى نفقة ضد زوجها بتمويل من والده

جعبة محكمة الأسرة عامرة دائمًا بكثير من القضايا الغنية بالتفاصيل الإنسانية، كان من بينها دعوى نفقة أقامتها ربة منزل ضد زوجها، بعد مغادرته مسكن الزوجية ورحيله عنه للزواج بأخرى، وامتناعه بعد ذلك عن رؤية أبنائه والإنفاق عليهم، حتى فوجئت الزوجة بوالد زوجها يطالبها بعمل توكيل لمحامٍ، وبسؤالها له عن السبب فوجئت بأنه يريد إقامة دعوى نفقة لها ولأطفالها ضد ابنه، إذ يراه ابنا عاقا لوالديه، وظالما لزوجته وأبنائه الذين يمتنع عن رؤيتهم والإنفاق عليهم رغم أنه حي يُرزق، ولديه عمل ثابت وقدرة مالية لتأسيس أسرة جديدة والإنفاق عليها.
بائعة-خبز-أرشيفية

ضبط 66 قضية تموينية و21 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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تسمم

ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.
تزوير

«صحافة بير السلم».. حبس مواطن زور 60 كارنيه بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس مواطن لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بانتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلًا عن تزوير كارينهات منسوب صدورها زورًا لمواقع ومؤسسات صحفية، وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج «التوك شو» نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
محاكمة لجين

سنة مع الشغل لـ5 إخوان حرضوا على التظاهر بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأحد، بمعاقبة خمسة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 56 جنايات منيا القمح لسنة 2017، بالإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تقوم بالتحريض على العنف والتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
القبض-على-متهم

بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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