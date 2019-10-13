تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تحرير:أمل نبيل ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

البورصة.. أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.05 مليار جنيه، بعد التداول على 152.400 ألف سهم عبر تنفيذ 16.07 ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 81.92 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 1.3 مليون جنيه و80.5 مليون جنيه. الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر