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اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
سوريا
سوريا
أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
وأضاف البيان، أن دماء الشعب السوري الذكي الذي سفكته القوات التركية وراح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، لن ينساها الضمير الإنساني مهما تخفت تحت مسميات إسلامية زائفة أطلقها الرئيس التركى على قواته التى تحارب فى الشمال السورى، متخذا من الجماعات الإرهابية سلاحا له لتبرير غزو سوريا، بل إن ما يحدث على الأراضي
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النائبة فايقه فهيم

بعد نجاحها.. نائبة تُطالب بتطبيق «الزراعة المستدامة»

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة على أهمية اتجاه الدولة نحو تعزيز وتطبيق سياسة "الزراعة المستدامة"، بعد نجاح تطبيقها في عدد من الدول العالم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وتحقيقها لنتائج قياسية. وأشارت "فهيم"، إلى أن الزراعة المستدامة تشكل إحدى أهم ممكنات استراتيجيات الأمن الغذائى الشامل لعديد من الدول اليوم وذلك سعيا منها للقضاء على الجوع وتعزيز أمنها الغذائى الوطني، والذى يأتى متوافقًا مع هدف توفير الحماية البيئية.
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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

تطبيق الحد الأدنى للأجور في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور. وقالت "خضر"، في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، "أن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه".
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الحرب-في- سوريا (15)

نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
ماكرون (2)

القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

انضمت فرنسا إلى 4 دول أوروبية عاقب تركيا على عدوانها على الأراضي السورية، إذ أعلنت اليوم السبت، تعليق كل مبيعات السلاح إلى أنقرة، وجهت لها تحذير، قالت فيه إن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي، وأوضحت باريس، في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم" مضيفة أن "القرار يسري على الفور"، وأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الإثنين في لوكسمبورج.
القوات- التركية

إعدام 9 مدنيين.. جرائم العدوان التركي على سوريا تفضح النوايا

?العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين موالين لأنقرة بـ"إعدام" تسعة مدنيين رميا بالرصاص، وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ"الحرة" اليوم، إن "المدنيين التسعة أعدموا خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض"، مشيرا إلى أن بينهم رئيسة حزب كردي محلي.
سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
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