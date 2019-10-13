اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا
تحرير:أ.ش.أ
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
سوريا
أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم.
وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
وأضاف البيان، أن دماء الشعب السوري الذكي الذي سفكته القوات التركية وراح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، لن ينساها الضمير الإنساني مهما تخفت تحت مسميات إسلامية زائفة أطلقها الرئيس التركى على قواته التى تحارب فى الشمال السورى، متخذا من الجماعات الإرهابية سلاحا له لتبرير غزو سوريا، بل إن ما يحدث على الأراضي
وأضاف البيان، أن دماء الشعب السوري الذكي الذي سفكته القوات التركية وراح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، لن ينساها الضمير الإنساني مهما تخفت تحت مسميات إسلامية زائفة أطلقها الرئيس التركى على قواته التى تحارب فى الشمال السورى، متخذا من الجماعات الإرهابية سلاحا له لتبرير غزو سوريا، بل إن ما يحدث على الأراضي السورية الآن يستحث كل عربي للتصدي لتلك العربدة التركية التي تستبيح العدوان على مقدرات سورية ، والتدخل في شئونها الداخلية.
وناشدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر - الذين يمثلون ضمير الأمرويعبرون عن ثوابتها - في بيانها، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية كافة، القيام بحملة استنكار شاملة على المستوى الدولي ضد هذا الانتهاك الفاضح لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ولفضح أهداف النظام التركي، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا العدوان ضد شعبنا العربي في سوريا، مطالبة بتجميد عضوية تركيا فى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد أدباء مصر ومفكروها ونقادها ومبدعوها، أعضاء الاتحاد - في بيانهم - وقوفهم إلى جانب الشعب العربي السورى البطل، وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار، وممارسة حقه فى الحكم، والسيادة على كامل أراضيه.