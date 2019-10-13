اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

سوريا

أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.

وأضاف البيان، أن دماء الشعب السوري الذكي الذي سفكته القوات التركية وراح ضحيته الأطفال والنساء والشيوخ، لن ينساها الضمير الإنساني مهما تخفت تحت مسميات إسلامية زائفة أطلقها الرئيس التركى على قواته التى تحارب فى الشمال السورى، متخذا من الجماعات الإرهابية سلاحا له لتبرير غزو سوريا، بل إن ما يحدث على الأراضي