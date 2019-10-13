رياضة

كيف يستعد فايلر لقمة الزمالك في الدوري؟

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
الأهلي
الأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ويجتمع السويسري رينيه فايلر، اليوم الأحد مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق؛ للتحضير لمباراة الزمالك، وتشهد الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.كما بدأ الجهاز الفني للفريق في عقد المحاضرات
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ماني - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

كارجار: ماني لاعبي المفضل في ليفربول

أشار مدافع ليفربول السابق جيمي كارجار إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني هو لاعبه المفضل في صفوف الريدز في الوقت الحالي، وقال كارجار في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أرى في الوقت الحالي أن أفضل من يشغل مركز الجناح الأيسر في العالم هو ساديو ماني وإلى جانبه رحيم سترلينج. نعم، لا أخفي أنني أحب ماني كثيرًا، بل هو لاعبي المفضل في صفوف ليفربول، هو لاعب مميز ويتمتع بابتسامة لا تغيب عن وجهه، ويصنع الفارق مع ليفربول سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، وهو اللاعب الذي ظهر منذ الأيام الأولى لكلوب مع ليفربول".
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب وعمرو الجنايني

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تصريحاته في حفل تسليم درع الدوري، قائلًا إن الخطيب يلعب بالنار، وإنه سيلتزم بالمبادرة التي سبق وأعلنها بعدم التعرض للخطيب ولن يرد عليه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي يلعبون بالنار ويحاولون إثارة الفتن بين الجماهير، موضحا أن إدارة القلعة الحمراء تستفز جماهير الزمالك بالأخبار حول التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق.
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
طارق-حامد

صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.
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