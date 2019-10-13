كيف يستعد فايلر لقمة الزمالك في الدوري؟

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول ثلاث مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويجتمع السويسري رينيه فايلر، اليوم الأحد مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق؛ للتحضير لمباراة الزمالك، وتشهد الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.كما بدأ الجهاز الفني للفريق في عقد المحاضرات

ويجتمع السويسري رينيه فايلر، اليوم الأحد مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق؛ للتحضير لمباراة الزمالك، وتشهد الجلسة ترتيب كافة الأمور الفنية والتحضيرية الخاصة بالمباراة ومناقشة برنامج إعداد اللاعبين والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للقمة.



كما بدأ الجهاز الفني للفريق في عقد المحاضرات الفنية بالفيديو مع اللاعبين؛ وقام الجهاز المعاون بإعداد تقارير فنية بالفيديو للمنافس؛ لعرضها على اللاعبين ورصد نقاط القوة والضعف وشرحها وفقا للتكليفات المحددة للاعبين.



وينتظر الجهاز الفني انتظام لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي في التدريبات بعد غدٍ الثلاثاء؛ لتكثيف المحاضرات الفنية بالفيديو التي تستعرض ملخص مباريات الزمالك الأخيرة لدراسته جيدا قبل مواجهة السبت.

