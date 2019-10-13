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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
لبن أطفال
لبن أطفال
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 5.1 مليون علبة لبن للأطفال "شبيه لبن الأم" أقل من عام خلال الربع الأول من العام المال الحالي، يتضمن 3.3 مليون علبة لبن للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 6 شهور، و1.8 مليون علبة للأطفال من عمر 6 شهور وحتى
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النائبة فايقه فهيم

بعد نجاحها.. نائبة تُطالب بتطبيق «الزراعة المستدامة»

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة على أهمية اتجاه الدولة نحو تعزيز وتطبيق سياسة "الزراعة المستدامة"، بعد نجاح تطبيقها في عدد من الدول العالم كألمانيا وكندا والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وتحقيقها لنتائج قياسية. وأشارت "فهيم"، إلى أن الزراعة المستدامة تشكل إحدى أهم ممكنات استراتيجيات الأمن الغذائى الشامل لعديد من الدول اليوم وذلك سعيا منها للقضاء على الجوع وتعزيز أمنها الغذائى الوطني، والذى يأتى متوافقًا مع هدف توفير الحماية البيئية.
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اتحاد كتاب مصر يدين العدوان التركي «الغاشم» على سوريا

أعربت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن إدانتها الكاملة والشاملة للعدوان الغاشم الذي تشنه تركيا في الوقت الحالي على الشعب السوري، وينظرون بكثير من القلق إلى التصريحات التركية الكاذبة إزاء هذا العدوان الغاشم. وأكدت النقابة في بيان اليوم الأحد، أن العدوان الذى يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى شمال سوريا يمثل جريمة حرب، قامت تحت مبررات واهية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولسيادة دولة عضو في الأمم المتحداة على أراضيها.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير. وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة النائب أسامة هيكل، إنه وفقا للقانون المعروض أمام مجلس النواب، فإنه سيكون لهيئة المتحف المصري الكبير الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، مضيفا أن الهدف من ذلك تنمية الموارد الذاتية حتى يستطيع المتحف الإنفاق ولا يضطر إلى الاستدانة من الحكومة.
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تطبيق الحد الأدنى للأجور في طلب إحاطة بالبرلمان

توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور. وقالت "خضر"، في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، "أن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه".
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
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هل تصدرت مصر قائمة الأكثر إصابة بالسرطان عالميا؟

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالميا، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد فى مصر انخفض بعد نجاح مبادرة "100 مليون صحة".
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عبد العال: ثورة البرلمان لن تهدأ.. والحقيقة هتوصل للمواطن

نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج له البعض بأن ما جاء في جلسة الأمس من انتقادات للحكومة الهدف منه "محاولة تنييم الناس"، قائلا: ثورة المجلس لن تهدأ إلا بعد وصول الحقيقة للمواطنين، وأي مواطن هيقصر لن نصمت عليه". وأعلن أنه سيتم استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق. وأشار إلى أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، لاسيما أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية. وأكد، أن قطار الدولة نحو التقدم انطلق، قائلا: "لن نسمع لأحد فالقطار انطلق للهدف الأمثل، وهو تطوير الوطن، ولن نتكلم إلا بقوة في الداخل والخارج".
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى بـ12 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 69 مركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي، خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على 161 مركزاً طبياً خاصاً، بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الأربعاء، إن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية غير الحكومية، حفاظا على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات.
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