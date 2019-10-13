الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

لبن أطفال

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم صرف 5.1 مليون علبة لبن للأطفال "شبيه لبن الأم" أقل من عام خلال الربع الأول من العام المال الحالي، يتضمن 3.3 مليون علبة لبن للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 6 شهور، و1.8 مليون علبة للأطفال من عمر 6 شهور وحتى