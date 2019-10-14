دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب
تحرير:فيروز ياسر
١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
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كل مشجع لكرة القدم يعرف جيدًا الحزن الناتج عن رؤية فريقه يخسر، لكن العلماء الآن يحذرون من أن التوتر الناجم عن مشاهدة هزائم كرة القدم يمكن أن يلحق الضرر بقلبك، حتى يقتلك.
ووفقا لدراسة جديدة، فمن المرجح أن يعاني المشجعون المتابعون للفريق الخاسر بنسبة 29% من حالات الطوارئ القلبية الوعائية؛ مثل الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، في يوم المباريات مقارنةً بأوقات أخرى، كما أن المشجعين للفريق الفائز لديهم هذا الخطر أقل بنسبة 20%.
نظرًا لأن الجوانب السلبية للخسارة تفوق الآثار الإيجابية للفوز، فمن المرجح أن يعاني المتفرجون بنسبة 6% من التعرض لمشكلة مميتة متعلقة بالقلب في يوم المباريات، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يبدو أن الرجال أكثر عرضة للتأثر، حيث تزداد فرصهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
نظرًا لأن الجوانب السلبية للخسارة تفوق الآثار الإيجابية للفوز، فمن المرجح أن يعاني المتفرجون بنسبة 6% من التعرض لمشكلة مميتة متعلقة بالقلب في يوم المباريات، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يبدو أن الرجال أكثر عرضة للتأثر، حيث تزداد فرصهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاتلة أكثر من النساء، واعتقد العلماء أن ذلك قد يكون لأن الرجال يميلون إلى الاهتمام أكثر بكرة القدم.
وخلص بحثهم، الذي تم تحديده في مجلة العلوم الرياضية، إلى أن مشكلات القلب والأوعية الدموية تنجم عن الضغط النفسي الكبير والاضطراب العاطفي في ما يتعلق بمباريات كرة القدم.
كما أشاروا إلى أن زيادة استهلاك التبغ للتخفيف من مشاعر الغضب قد تكون عاملا؛ لذا يجب أخذ الاحتياطات، كما أن الأمر يستحق أن نتذكر أنها مجرد لعبة.