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دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب

تحرير:فيروز ياسر ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
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كل مشجع لكرة القدم يعرف جيدًا الحزن الناتج عن رؤية فريقه يخسر، لكن العلماء الآن يحذرون من أن التوتر الناجم عن مشاهدة هزائم كرة القدم يمكن أن يلحق الضرر بقلبك، حتى يقتلك. ووفقا لدراسة جديدة، فمن المرجح أن يعاني المشجعون المتابعون للفريق الخاسر بنسبة 29% من حالات الطوارئ القلبية الوعائية؛ مثل الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، في يوم المباريات مقارنةً بأوقات أخرى، كما أن المشجعين للفريق الفائز لديهم هذا الخطر أقل بنسبة 20%.
نظرًا لأن الجوانب السلبية للخسارة تفوق الآثار الإيجابية للفوز، فمن المرجح أن يعاني المتفرجون بنسبة 6% من التعرض لمشكلة مميتة متعلقة بالقلب في يوم المباريات، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. يبدو أن الرجال أكثر عرضة للتأثر، حيث تزداد فرصهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
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