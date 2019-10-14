لا ترمِ بقايا ما تتناوله.. بذر البطيخ غني بالبروتين

يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان والأظافر، كما كشفت دراسة عام 2013 عن أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية
هل تأكل البطيخ وترمي البذور التي بداخله، كما تتناول عصا الكرفس وتتخلص من الأوراق، ولا تهتم كثيرا بقلب التفاح؟ إذن، أنت في غفلة عن الفوائد التي تحملها بعض الأجزاء الموجودة في الفاكهة والخضراوات، لأنك -للأسف- تتخلص منها.
وفقا لأحدث اتجاه للغذاء، يجب أن تتناول كل لقمة في الطعام، كما يخترع الطهاة وصفات جديدة تدمج خلالها الأجزاء التي تتخلص منها، من أجل تقليل هدر الطعام.
تُظهر الأبحاث المثيرة للاهتمام أن هذا الاتجاه غير صحي ليس بالنسبة لكوكبنا فحسب، بل بالنسبة إلى أجسادنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المزيد من الكالسيوم في البيض أكثر من اللبن
يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان والأظافر، كما كشفت دراسة عام 2013، عن أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، والتي تبلغ نحو 700 ملجم يوميا، لكن كوبا واحدا من الحليب يحتوي على ما يقرب
المزيد من الكالسيوم في البيض أكثر من اللبن
يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان والأظافر، كما كشفت دراسة عام 2013، عن أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، والتي تبلغ نحو 700 ملجم يوميا، لكن كوبا واحدا من الحليب يحتوي على ما يقرب من الثلث.
من المهم أن يكون البيض معقما لمنع خطر السالمونيلا، وألا يكون نيئا، ولتحقيق ذلك يجب وضعه في الماء المغلي أو تحميصه في الفرن الساخن، ثم سحق قشر البيض وإضافته إلى الغذاء لتعزيز الكالسيوم.
يثير إخصائي التغذية شيري هجر، الحذر من أن الحصول على الكالسيوم من منتجات الألبان هو الأفضل، حيث لا يجب تعقيمها لتجنب خطر السالمونيلا.
بذور البطيخ غنية بالبروتين
تحتوي ملعقتان صغيرتان فقط من بذور البطيخ على نحو 10 جرامات من البروتين الضروري لبناء العضلات، كما يوصي الخبراء بتناول 20 جراما تقريبا في كل وجبة رئيسية.
وفقًا للدراسات المنشورة في مجلة الكيمياء والطعام، فعلى عكس البروتينات النباتية الأخرى، توفر البذور السوداء الصغيرة مجموعة من الأحماض الأمينية التي تشكل البروتين، كما أنها تحتوي على فيتامين B الضروري لخلايا الدم الصحية، والمغنيسيوم، ما يعزز اتصال الدماغ ويقلل من خطر تقلصات العضلات.
يمكنك تجفيف بذور البطيخ، كما أنها متوفرة في العديد من المحال الكبيرة، ومن ناحية أخرى، يمكن صنع مخلل من قشرة البطيخ باستخدام محلول ملحي من الماء والملح، فهذا يخلق بكتيريا تسمى العصيات اللبنية، وهي مفيدة لصحة الأمعاء.
لا تتخلص من أوراق الخضراوات
الأوراق الخارجية للعديد من الخضراوات التي نكرهها كالقرنبيط والبروكلي، هي جزء مُغذٍّ من النبات، وذلك لأن الطبقات الخارجية تحصل على أشعة الشمس، ما يعني أنها تخلق مركبات أكثر فائدة من الأجزاء الداخلية.
عند تحضير الطعام من تلك الأوراق فإنك تحصل على الفيتامينات والمعادن، كما أن ملعقة كبيرة من البنجر تساعدك في الحصول على 13 ميكروجراما من حمض الفوليك، وهو ضروري لصحة الأعصاب في الحمل، لكن من المهم غسله جيدا ليصبح صالحًا للأكل.
قشر الحمضيات أفضل من البرتقال الكامل
يحتوي قشر ثمار الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والليمون، على تركيزات أعلى من مركبات الفلافونويد الصحية أكثر من الطبقة الداخلية التي تحتوي على اللحم.
الفلافونويدات عبارة عن مواد كيميائية في النباتات المعروفة بتعزيز الجهاز المناعي، حيث تساعد الخلايا الجسدية على مقاومة الأمراض.
وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، توفر ملعقة واحدة من قشر البرتقال ما يقرب من 3 أضعاف فيتامين C أكثر من الفاكهة نفسها، بالإضافة إلى 4 أضعاف الألياف، وهو أمر ضروري لصحة الأمعاء.
أكل قلب التفاحة لتحسين صحة الأمعاء
يوجد بداخل قلب التفاحة مجموعة من البكتيريا الصديقة المهمة لصحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، خاصة البذور الموجودة في التفاح.
يشعر الكثيرون بالقلق من تناول بذور التفاح، لأنها تحتوي على أميجدالين الذي يتحلل إلى السيانيد السام في الجسم، ولكن وفقا للباحثين، من غير المرجح أن يكون لتناول نواة التفاح الفردية تأثير سام، فلا تحدث السمية إلا عندما يتم سحق البذور أو مضغها، وإذا أكلت الكثير من البذور دفعة واحدة.