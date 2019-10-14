لا ترمِ بقايا ما تتناوله.. بذر البطيخ غني بالبروتين

يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان والأظافر، كما كشفت دراسة عام 2013 عن أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية

تحرير:فيروز ياسر ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

أطعمة وخضراوات

هل تأكل البطيخ وترمي البذور التي بداخله، كما تتناول عصا الكرفس وتتخلص من الأوراق، ولا تهتم كثيرا بقلب التفاح؟ إذن، أنت في غفلة عن الفوائد التي تحملها بعض الأجزاء الموجودة في الفاكهة والخضراوات، لأنك -للأسف- تتخلص منها. وفقا لأحدث اتجاه للغذاء، يجب أن تتناول كل لقمة في الطعام، كما يخترع الطهاة وصفات جديدة تدمج خلالها الأجزاء التي تتخلص منها، من أجل تقليل هدر الطعام. تُظهر الأبحاث المثيرة للاهتمام أن هذا الاتجاه غير صحي ليس بالنسبة لكوكبنا فحسب، بل بالنسبة إلى أجسادنا، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

المزيد من الكالسيوم في البيض أكثر من اللبن يحتوي قشر البيض على نسبة عالية من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان والأظافر، كما كشفت دراسة عام 2013، عن أن نصف قشرة كبيرة فقط يمكن أن يوفر كامل كمية الكالسيوم اليومية الموصى بها، والتي تبلغ نحو 700 ملجم يوميا، لكن كوبا واحدا من الحليب يحتوي على ما يقرب