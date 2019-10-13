يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

لوكا يوفتش

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.

وغاب المهاجم المدريدي عن قائمة المنتخب الصربي لمواجهة منتخبي باراجواي وليتوانيا في شهر أكتوبر الحالي، بينما كان متواجدًا في معسكر سبتمبر الماضي، الذي غاب خلاله عن مواجهة لوكسمبورج بسبب الإصابة، بعد مشاركته بديلا أمام البرتغال. وانتقل اللاعب صاحب الـ21 عامًا من صفوف أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال