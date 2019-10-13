رياضة

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
لوكا يوفتش
لوكا يوفتش
علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
وغاب المهاجم المدريدي عن قائمة المنتخب الصربي لمواجهة منتخبي باراجواي وليتوانيا في شهر أكتوبر الحالي، بينما كان متواجدًا في معسكر سبتمبر الماضي، الذي غاب خلاله عن مواجهة لوكسمبورج بسبب الإصابة، بعد مشاركته بديلا أمام البرتغال. وانتقل اللاعب صاحب الـ21 عامًا من صفوف أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال
اقرأ المزيد
روسيا

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
ريال مدريد

الريال في رحلة الحفاظ على صدارة «الليجا» أمام غرناطة

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وستكون المواجهة الأبرز عندما يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يوجد غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 32 مباراة مقابل 6 انتصارات لغرناطة، وتعادلا في 8 مواجهات، وفي تلك المباريات سجل ريال مدريد 116 هدفًا، واهتزت شباكه بـ43 هدفًا.
زين الدين زيدان

زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".
كورتوا

كورتوا يتعهد باستعادة أفضل مستوياته مع الريال

يقدم الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا مستويات مهتزة في موسمه الثاني مع ريال مدريد، إلا أنه عازم على استعادة أفضل مستوياته، وأشارت صحيفة "ماركا" إلى إصابة الحارس البلجيكي بالتهاب في المعدة تسبب في خسارته 3 كجم من وزنه خلال ساعات قليلة، ومع ذلك يدرك جيدًا ما يعنيه أن يكون هو الحارس الأول لفريق مثل ريال مدريد، وأكدت الصحيفة أن كورتوا حريص على معالجة موقفه الحالي في ريال مدريد باحترافية شديدة، بهدف استعادة مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة أنه لم يثبت قدراته حتى الآن رفقة الميرنجي، ولكنه لا يلوم نفسه بأنه سبب في الأهداف التي يتلقاها مع ريال مدريد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]