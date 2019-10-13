ملثمون يقتحمون مقهى ويختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

خطف - تعبيرية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، اقتحم ملثمون مقهى شعبي بالإسماعيلية، واختطفوا رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين. إذ تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من صاحب مقهى بشارع الثلاثيني يؤكد اقتحام 6 ملثمين بالأسلحة الآلية المقهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واختطفوا رجل الأعمال "أ.ال"، مالك إحدى شركات المقاولات العامة، وفروا هاربين بسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري البحث عن سيارات مرتكبي الواقعة.

وقال محمد شعيب، صاحب المقهي، وشاهد العيان على الواقعة، إن ملثمين قاموا باختطاف رجل أعمال شهير في مدينة الإسماعيلية تحت تهديد السلاح فجر اليوم الأحد، مؤكدًا أن الواقعة انتشر لها فيديو يثبت كلامهم.وذكر ابن صاحب المقهي، ويدعى "سعيد"، أن الملثمين كانوا 6 أشخاص يستقلون سيارتين يحملون أسلحة آلية، قاموا بتهديد