مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

ليل خارجي

يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.

وكشف أحمد شوقي، أن الحضور العربي لا يقتصر على الأفلام المصرية، وأنه بعد سنوات كانت مشاركة الأفلام العربية في المهرجان الأكبر بالهند تأتي على استحياء، مشيرا إلى أن السينما العربية تظهر بقوة هذا العام في المهرجان. ويرأس المخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كبرى مسابقات المهرجان،