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مهرجان مومباي يحتفي بالسينما المصرية.. ومشاركة 9 أفلام عربية

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
ليل خارجي
ليل خارجي
يحتفي مهرجان مومباي السينمائي الدولي، في دورته الحادية والعشرين والمقامة بين 17 و24 أكتوبر الجاري، بالسينما المصرية المعاصرة، في برنامج بعنوان "السينما المصرية: عروض خاصة"، قام بإعداده الناقد أحمد شوقي، مستشار المهرجان لمنطقة الشرق الأوسط، ويتضمن 3 أفلام مصرية معاصرة، هي: "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، "علي معزة وابراهيم" لشريف البنداري، و"الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه، ويقصد من الاختيارات التعبير عن الوجه المعاصر للسينما المصرية، والذي يضم تجاربًا مغايرة تختلف عن الصورة الكلاسيكية للفيلم المصري، وهو ما أوضحه النص المصاحب للبرنامج، والمنشور في الكاتالوج الرسمي للمهرجان.
وكشف أحمد شوقي، أن الحضور العربي لا يقتصر على الأفلام المصرية، وأنه بعد سنوات كانت مشاركة الأفلام العربية في المهرجان الأكبر بالهند تأتي على استحياء، مشيرا إلى أن السينما العربية تظهر بقوة هذا العام في المهرجان. ويرأس المخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد لجنة تحكيم المسابقة الدولية، كبرى مسابقات المهرجان،
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فيلم «الممر» وهلال الصعيد.. 7 مشاهد من مهرجان الإسكندرية السينمائي

لا حديث يعلو فى شهر الانتصارات والعبور العظيم الذي حققته القوات المسلحة عن قوة العمل السينمائي الكبير لفيلم "الممر" والذي كان حاضرا ضمن أجندة أعمال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكريم العمل وأبطال وصناع الفيلم خلال الندوة التى أقيمت بأحد الفنادق الكبرى فى محافظة الإسكندرية، والذي أُقيم وسط حضور جماهيري كبير حيث قام الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم أبطال العمل وذلك بعد عرض الفيلم على هامش فاعليات المهرجان قبل تكريم نجوم العمل خلال ندوة عن الفيلم.
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تعرف على موعد عرض فيلم «لما بنتولد» فى السينمات

يعرض فيلم "لما بنتولد" في السينمات يوم 23 أكتوبر الجاري، ويتزامن ذلك مع مشاركة الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، بعد عرضه للمرة الأولى في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي وردود الأفعال الإيجابية التى حصل عليها هناك. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، ويحتوي الفيلم على تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية، التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم.
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اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.
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بطلا «ستموت فى العشرين»: الفيلم فرصة لعودة السينما السودانية

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان نحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحول حياته كلها إلى انتظار للموت والاستسلام التام لكل أحداث الحياة.
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مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية. الفيلم فيه تمرد مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
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«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
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