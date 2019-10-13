مرتضى يشكو مجلس الأهلى في اللجنة الأولمبية

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بلاغًا لرئيس اللجنة الأولمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى والعديد من العاملين بالنادى حيث اختصمت المذكرة أكثر من 15 شخصا

تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

مرتضى منصور

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مجلس إدارة النادى الأهلي والعديد من الأفراد داخل النادي من كتاب وعاملين فى الفريق الأول لكرة القدم، وجاءت المذكرة مختصمة أكثر من 15 شخصًا فى مجلس إدارة النادى الأهلى والقناة الرسمية للنادى ومدربين فى الفريق الأول لكرة القدم، وكان أبرز من وجه ضدهم البلاغ محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى وعدلى القيعي مستشار لجنة التعاقدات.

وجاء بلاغ مرتضى منصور ضد 20 شخصا من العاملين بنادى الأهلى وهم: محمود الخطيب– رئيس مجلس إدارة الأهلي. محمد مرجان– المدير التنفيذي لـ الأهلي. خالد محمد علي الدرندلي– أمين صندوق النادي الأهلي. العامري فاروق– نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. جوهر نبيل– عضو مجلس إدارة الأهلي. مهند