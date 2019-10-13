رياضة

مرتضى يشكو مجلس الأهلى في اللجنة الأولمبية

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بلاغًا لرئيس اللجنة الأولمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى والعديد من العاملين بالنادى حيث اختصمت المذكرة أكثر من 15 شخصا
تحرير:محمد جمال ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مجلس إدارة النادى الأهلي والعديد من الأفراد داخل النادي من كتاب وعاملين فى الفريق الأول لكرة القدم، وجاءت المذكرة مختصمة أكثر من 15 شخصًا فى مجلس إدارة النادى الأهلى والقناة الرسمية للنادى ومدربين فى الفريق الأول لكرة القدم، وكان أبرز من وجه ضدهم البلاغ محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى وعدلى القيعي مستشار لجنة التعاقدات.
وجاء بلاغ مرتضى منصور ضد 20 شخصا من العاملين بنادى الأهلى وهم: محمود الخطيب– رئيس مجلس إدارة الأهلي. محمد مرجان– المدير التنفيذي لـ الأهلي. خالد محمد علي الدرندلي– أمين صندوق النادي الأهلي. العامري فاروق– نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي. جوهر نبيل– عضو مجلس إدارة الأهلي. مهند
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كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
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مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
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علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على رغبة نادي الزمالك تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، ورفضه خوض المباراة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإقامتها في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه ليس من المنطقي على الإطلاق تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، مشددا على أنه يوجد فاصل زمني لمدة خمسة أيام بين مباراة القمة وموعد المباراة المعادة.
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