مرتضى يشكو مجلس الأهلى في اللجنة الأولمبية

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بلاغًا لرئيس اللجنة الأولمبية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى والعديد من العاملين بالنادى حيث اختصمت المذكرة أكثر من 15 شخصا
تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية ضد مجلس إدارة النادى الأهلي والعديد من الأفراد داخل النادي من كتاب وعاملين فى الفريق الأول لكرة القدم، وجاءت المذكرة مختصمة أكثر من 15 شخصًا فى مجلس إدارة النادى الأهلى والقناة الرسمية للنادى ومدربين فى الفريق الأول لكرة القدم، وكان أبرز من وجه ضدهم البلاغ محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى وعدلى القيعي مستشار لجنة التعاقدات.
وجاء بلاغ مرتضى منصور ضد 20 شخصا من العاملين بنادى الأهلى وهم:
محمود الخطيب– رئيس مجلس إدارة الأهلي.
محمد مرجان– المدير التنفيذي لـ الأهلي.
خالد محمد علي الدرندلي– أمين صندوق النادي الأهلي.
العامري فاروق– نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.
جوهر نبيل– عضو مجلس إدارة الأهلي.
مهند
وجاء بلاغ مرتضى منصور ضد 20 شخصا من العاملين بنادى الأهلى وهم:
محمود الخطيب– رئيس مجلس إدارة الأهلي.
محمد مرجان– المدير التنفيذي لـ الأهلي.
خالد محمد علي الدرندلي– أمين صندوق النادي الأهلي.
العامري فاروق– نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.
جوهر نبيل– عضو مجلس إدارة الأهلي.
مهند مجدي– عضو مجلس إدارة الأهلي.
محمد زكريا عبيد سراج الدين– عضو مجلس إدارة الأهلي.
إبراهيم كامل كامل السيد الكفراوي– عضو مجلس إدارة الأهلي.
رانيا عمرو مصطفى علوان– عضو مجلس إدارة الأهلي.
خالد عبدالمحسن كامل مرتجي– عضو مجلس إدارة الأهلي.
محمد عمر محمد الدماطي– عضو مجلس إدارة الأهلي.
طارق حسين عبدالحميد حسن قنديل– عضو مجلس إدارة الأهلي.
محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير– عضو مجلس إدارة الأهلي.
إبراهيم المنيسي– مسؤول قناة ومجلة الأهلي.
عدلي القيعي– مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي.
سيد عبدالحفيظ– مدير الكرة في الأهلي.
محمد الزرقاني– الكاتب في مجلة الأهلي.
براء الخطيب– الكاتب في مجلة الأهلي.
شوقي حامد– الكاتب في مجلة الأهلي وعضو لجنة الأداء الإعلامي الرياضي.
أسامة السويسي– الكاتب في مجلة الأهلي.
وجاء فى المذكرة التى قدمها مرتضى منصور للجنة الأوليمبية أسباب تقدمه بتلك الشكوى في نقاط عديدة منها:
دأب المشكو في حقه الأول رئيس الأهلي على تحريض وتسخير كل من المشكو في حقهم لكي يقوموا ببث الفتة والكراهية فيما بين الجماهير المصرية العظيمة ومن بين تجاوزات المشكو في حقهم (رئيس الأهلي) الآتي:
النيل والسخرية وترويج شائعات وأكاذيب؛ مما يكدر السلم والأمن القومي والوطني.
قام رئيس الأهلي بتحريض الألتراس الأهلاوي لكي يقوموا بتوجيه السباب لشخصي وصفتي والخوض في الأعراض والسباب بالأم واللعن وتوجيهها أيضا للاعبين والأجهزة الفنية في النادي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو النادي.
تسخير قناة الأهلي الفضائية ومجلة النادي لبث الفتن والتعصب والسب والقذف في حقي وحق مجلس الإدارة.
تسخير وتحريض المشكو في حقهم من جانب رئيس الأهلي للقيام بتوجيه سيل غفير من ترديد الأكاذيب والاتهامات لي ولمجلس الإدارة وتوجيه الاتهام بعدم الوطنية في أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون.
ويلتقي القطبان الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري 2019- 2020، حيث يتصدر فريق النادي الأهلي قمة ترتيب جدول المسابقة المصرية بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن نادي الزمالك صاحب المركز الرابع.
وينتظر الزمالك بعدها مواجهة صعبة وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مبارة الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.