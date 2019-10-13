المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الشرقية
تحرير:محمد فتحي
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
إسلام حامد شهيد لقمة العيش
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة، المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل هواتف محمولة في منيا القمح بالشرقية، في نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضي، في القضية المعروفة بـ«شهيد لقمة العيش»، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، و7 سنوات للمتهم الثاني، مع المراقبة 5 سنوات للمتهم الثاني.. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 اتهامات للمتهمين، وهي القتل العمد، واستعراض القوة، والبلطجة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت 3 فيديوهات أظهرت تعديهم على المجني عليه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته «مانجة»، يعمل جزارا، وشقيقه «محمد»، شهرته «الجزار زكروتا»، تعديا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول.
وأضافت التحريات، أن «زكروتا»،
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته «مانجة»، يعمل جزارا، وشقيقه «محمد»، شهرته «الجزار زكروتا»، تعديا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول.
وأضافت التحريات، أن «زكروتا»، استعان بشقيقه الأكبر «مانجة»، لتأديب إسلام بواسطة الشوم والسلاح الأبيض، ومنعا وصول الجيران والأهالي لنجدة المجني عليه وإسعافه، وتركاه ينزف غارقا في دمائه، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مركز شرطة منيا القمح، إشارة من مستشفى منيا القمح العام، تفيد بوصول إسلام حامد، 26 سنة، فاقدًا للوعى في حالة حرجة، مصابا بجروح نافذة بأماكن متفرقة من جسده وتهتك في عظام الجمجمة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لسوء حالته الصحية.