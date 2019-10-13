جريمة

المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الشرقية

تحرير:محمد فتحي ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
إسلام حامد شهيد لقمة العيش
إسلام حامد شهيد لقمة العيش
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة، المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل هواتف محمولة في منيا القمح بالشرقية، في نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضي، في القضية المعروفة بـ«شهيد لقمة العيش»، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، و7 سنوات للمتهم الثاني، مع المراقبة 5 سنوات للمتهم الثاني.. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 اتهامات للمتهمين، وهي القتل العمد، واستعراض القوة، والبلطجة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت 3 فيديوهات أظهرت تعديهم على المجني عليه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته «مانجة»، يعمل جزارا، وشقيقه «محمد»، شهرته «الجزار زكروتا»، تعديا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول. وأضافت التحريات، أن «زكروتا»،
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خطف (1)

ملثمون يقتحمون مقهى ويختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، اقتحم ملثمون مقهى شعبي بالإسماعيلية، واختطفوا رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين. إذ تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من صاحب مقهى بشارع الثلاثيني يؤكد اقتحام 6 ملثمين بالأسلحة الآلية المقهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واختطفوا رجل الأعمال "أ.ال"، مالك إحدى شركات المقاولات العامة، وفروا هاربين بسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري البحث عن سيارات مرتكبي الواقعة.
حريق-الكنيسة

إصابة شخص في انفجار داخل محل «فول وطعمية» بالشرقية

شهدت منطقة كفر الإشارة التابعة لدارة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقوع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية"، ما أسفر عنه إصابة صاحب المحل بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل "فول وطعمية" بكفر "الإشارة" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.
الإرهابي عبد الرحيم المسماري

في حادث الواحات.. إحالة الإرهابي عبد الرحيم المسماري للمفتي

أحالت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، من أصل 43 متهمًا فى قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، إلى فضيلة المفتى، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم. الجدير بالذكر أن من بين المتهمين مجموعة من تنظيم داعش يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" بتهمة الاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية. وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
اشارة-مرور (3)

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
خطف (1)

ملثمون يقتحمون مقهى ويختطفون رجل أعمال بالإسماعيلية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، اقتحم ملثمون مقهى شعبي بالإسماعيلية، واختطفوا رجل أعمال تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين. إذ تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا من صاحب مقهى بشارع الثلاثيني يؤكد اقتحام 6 ملثمين بالأسلحة الآلية المقهى في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، واختطفوا رجل الأعمال "أ.ال"، مالك إحدى شركات المقاولات العامة، وفروا هاربين بسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري البحث عن سيارات مرتكبي الواقعة.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«شهيد لقمة العيش وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح، وذلك أمام الدائرة العاشرة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عُرفت إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش بالشرقية»، إذ وجهت مذكرة النيابة 3 اتهامات للمتهمين، وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
محكمة

المتهم إلى المفتي.. آخر تطورات قضية قتل الطفلة سندس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم "ع. ر. س." سائق توكتوك، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة "سندس أ. م." بعد سرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنطق بالحكم.. وتعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال." عاملة ببنك، بتغيب ابنتها 6 سنوات، بأحد شوارع القسم.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شقيقة الطفلة جنة: جدتي كانت بتعذبني عشان بفتح الثلاجة

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة "أمانى محمد سمير"، 6 سنوات، شقيقة الطفلة "جنة" ضحية تعذيب جدتها بالحرق في أماكن حساسة، من قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إن أماني أدلت بأقوالها أمام النيابة، واتهمت جدتها "صفاء"، 40 عاما، بحرقها وتعذيبها بكيها بالنار، عقابًا لها على "شقاوتها" وتأديبًا لها على فتحها الثلاجة لأخذ مزيد من الأرز والأكل منها دون استئذان.
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