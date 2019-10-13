رياضة

مران الأهلي.. انتظام السولية ونيدفيد يبدأ التأهيل

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
عمرو السولية
عمرو السولية
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المُقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران بدء كريم نيدفيد لاعب الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة، وخاض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.
وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، وتعافى السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على أثرها إلى مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان. وأصبح السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك
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مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

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عمرو السولية (2)

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
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