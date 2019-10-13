مران الأهلي.. انتظام السولية ونيدفيد يبدأ التأهيل
تحرير:أحمد سعيد
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
عمرو السولية
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المُقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران بدء كريم نيدفيد لاعب الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة، وخاض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.
وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، وتعافى السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على أثرها إلى مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان.
وأصبح السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك
وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، وتعافى السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على أثرها إلى مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان.
وأصبح السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والانتظام في المران الجماعي.
وشهد المران خوض شريف إكرامي وعلي لطفي حارسي مرمى الأهلي، لتدريبات قوية على هامش، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى التدريبات القوية للثنائي وركز يانكون خلال تدريباته مع حراس المرمى على سرعة رد الفعل والتدريب على الكرات العرضية.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.