مران الأهلي.. انتظام السولية ونيدفيد يبدأ التأهيل

تحرير:أحمد سعيد ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

عمرو السولية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المُقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وشهد المران بدء كريم نيدفيد لاعب الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في غضروف الركبة، وخاض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

وانتظم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، وتعافى السولية من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم، والتي اضطر على أثرها إلى مغادرة مباراة الأهلي السابقة أمام أسوان. وأصبح السولية جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك