رياضة

بلجيكا تواصل عروضها القوية في تصفيات يورو 2020

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
بلجيكا
بلجيكا
حقق المنتخب البلجيكي، الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أستانا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، سجل ميتشي باتشواي هدف التقدم للضيوف، وأضاف توماس مونييه الهدف الثاني، لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن روسيا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من الصعود رفقة الشياطين الحمر، في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.
منتخب بلجيكا كان قد ضمن تأهله بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب سان مارينو، بتسعة أهداف دون رد، في المقابل فقد المنتخب الكازاخستاني كل حظوظ تأهله بشكل رسمي بعد هذه الخسارة، إذ يفصلها 11 نقطة عن روسيا صاحبة المركز الثاني قبل 3 جولات على النهاية. وفي الدقيقة 21، افتتح باتشواي هدف التقدم للمنتخب البلجيكي،
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روسيا

منتخب روسيا ثالث المتأهلين إلى يورو 2020

حقق المنتخب الروسي فوزًا كبيرًا على نظيره القبرصي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وبهذه النتيجة رفع الدب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بلجيكا، صاحب الصدارة؛ ليضمن المنتخبين بطاقة التأهل إلى اليورو، في المقابل تجمد رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث.
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
الزمالك- والاتحاد‎ (4)

استعدادًا للأهلي.. الزمالك يهزم المنيا برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة عودة مصطفى فتحي، الذي شارك لأول مرة منذ 281 يومًا، وكانت آخر مشاركة اللاعب مع الفارس الأبيض في مباراة بتروجت التي أقيمت يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.
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لوكا-يوفيتش‎

يوفتش يغيب عن المنتخب الصربي بسبب التخاذل

علقت الصحافة الإسبانية على غياب الدولى الصربى لوكا يوفتش مهجام فريق ريال مدريد، حيث كشفت صحيفة آس الإسبانية فى تقرير لها أن المهاجم الصاعد غاب عن منتخب بلاده بادعاء الإصابة، حيث ادعى الأخير الإصابة خلال معسكر المنتخب الصربي الذى أقيم فى شهر سبتمبر الماضى. ووفقًا لصحيفة آس، فإن ليوبيشا تومباكوفيتش المدير الفني للمنتخب الصربي قرر معاقبة يوفتش على تخاذله في المعسكر الماضي، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة ليغيب عن مواجهة لوكسمبورج، قبل أن يشارك بقميص ريال مدريد أمام ليفانتي بعد أربعة أيام فقط.
راموس‎

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
المنتخب الإيطالى

منتخب إيطاليا يتخطى اليونان بثنائية

نجح المنتخب الإيطالى فى تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره اليونانى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ألمبياكو، فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وسجل هدفى المباراة لصالح الأتزورى كلًا من جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي، وبهذا الفوز انفرد المنتخب الإيطالى بصدارة مجموعته، برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقط عن الوصيف فنلندا الذى يمتلك 12 نقطة فى رصيده، وتضم المجموعة أيضًا كلا من منتخب أرمينيا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين.
يوسف- بولسن

يوسف بولسن يمنح الدنمارك فوزًا غاليًا أمام سويسرا

تمكن منتخب الدنمارك، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باركن، فى إطار تصفيات بطولة كأس الأمم "يورو 2020"، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف بولسن، ليمنح المنتخب الدنماركى هدف غالي وثلاث نقاط، تضعه فى وصافة المجموعة. ويحل الدنمارك فى المجموعة الرابعة مع جورجيا وأيرلندا وجبل طارق، وبهذ الفوز يحتل المنتخب الدنماركى المركز الثانى برصيد 12 نقطة، متساويًا مع منتخب أيرلندا الذي يتصدر ترتيب المجموعة.
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