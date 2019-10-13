بلجيكا تواصل عروضها القوية في تصفيات يورو 2020

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

بلجيكا

حقق المنتخب البلجيكي، الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أستانا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، سجل ميتشي باتشواي هدف التقدم للضيوف، وأضاف توماس مونييه الهدف الثاني، لترفع بلجيكا رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن روسيا صاحب المركز الثاني، والذي اقترب من الصعود رفقة الشياطين الحمر، في المقابل تجمد رصيد كازاخستان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

منتخب بلجيكا كان قد ضمن تأهله بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب سان مارينو، بتسعة أهداف دون رد، في المقابل فقد المنتخب الكازاخستاني كل حظوظ تأهله بشكل رسمي بعد هذه الخسارة، إذ يفصلها 11 نقطة عن روسيا صاحبة المركز الثاني قبل 3 جولات على النهاية. وفي الدقيقة 21، افتتح باتشواي هدف التقدم للمنتخب البلجيكي،